Lassen Peak erhält 10.000.000 US-$ an Risikofinanzierung für Waffensuchtechnologie

BELLEVUE, US-Bundesstaat Washington., 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Lassen Peak gab heute den Abschluss von Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen in Höhe von insgesamt über 10.000.000 US-$ bekannt. Die Finanzierungen wurden von Structural Capital, einer wachstumsorientierten Risikokapital- und Privatkreditfirma aus Menlo Park, Kalifornien, geleitet. Neben der Finanzierung durch Structural Capital stellten die bestehenden Aktionäre zusätzliches Kapital zur Verfügung, um die Einführung des weltweit ersten voll integrierten Handradarsystems zur Detektion versteckter Waffen zu unterstützen. Neben Structural Capital gehörten zu den Investoren AI Capital Partners, Lauder Partners, LionCrest Ventures, Madrona Ventures, Octave Ventures und andere strategische Investoren wie Axon Enterprises, ein weltweit führender Anbieter von Technologien für die öffentliche Sicherheit.

Lassen Peak leistet Pionierarbeit bei der Einführung der bildgebenden Submillimeterwellen-Terahertz-Radartechnologie im weltweit ersten tragbaren Radarsystem für die Detektion versteckter Waffen, das überall vor Ort für den Einsatz bei der Strafverfolgung, beim Militär und bei privaten Sicherheitsanwendungen eingesetzt werden kann. Die körperliche Durchsuchung auf Waffen per Abtastung oder „Pat-down" ist eine der größten Bedrohungen für die Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden, die für die öffentliche Sicherheit sorgen und die Abtastung durchführen, und für die durchsuchten Personen. Aufgrund der räumlichen Nähe und des strittigen Charakters des physischen Kontakts führt die ernsthafte Bedrohung durch versteckte Waffen zu einer emotional aufgeladenen Interaktion, unabhängig davon, ob Waffen vorhanden sind oder nicht. Diese angespannte Situation und die invasive körperliche Abtastung können zu einer gefährlichen Eskalation der Gewaltanwendung führen, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Kai Tse, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Structural Capital, erklärt: „Lassen Peak enthält die Elemente eines potenziellen Einhorn-Unternehmens, das in der Lage ist, eine wichtige neue Produktkategorie für die Strafverfolgungsbehörden, das Militär und den privaten Sektor weltweit zu definieren. Wir freuen uns, das Wachstum und die Expansion des Unternehmens unterstützen zu können."

Der CEO und Vorstandsvorsitzende von Lassen Peak, Hatch Graham, fügt hinzu: „Wir begrüßen die maßgeschneiderten Kapitallösungen, die das Team von Structural Capital anbietet, und freuen uns darauf, mit der kollektiven Unterstützung der bestehenden Investoren das Charta-Produkt von Lassen Peak fertigzustellen und die Vision zu verwirklichen, den Einsatz von Gewalt zu reduzieren und gleichzeitig das Vertrauen und im Bereich der öffentlichen Sicherheit zu erhöhen und Risiken zu senken."

Lassen Peak ist ein Startup-Unternehmen aus Seattle, das eine einzigartige Mischung aus führenden Unternehmen der Branche in den Bereichen Ultrahochgeschwindigkeits-Funkübertragung, bildgebendes Radar, künstliche Intelligenz, Geopositionierung und andere Technologien umfasst. Das Team verbindet fortschrittliche Technologien mit dem Bedarf an neuen Lösungen für die öffentliche Sicherheit vor Ort und setzt sich dafür ein, den Strafverfolgungsbehörden und der Gesellschaft sichere und weniger umstrittene Alternativen zu den herkömmlichen Methoden zur Identifizierung verborgener gefährlicher Gegenstände und Waffen zu bieten.

Lassen Peak hat ein vielfältiges Berater- und Komitee-Team zusammengestellt, das früher Schlüsselpositionen in Amerikas führenden Strafverfolgungs- und Bürgerrechtsorganisationen innehatte, darunter die Rollen des ACLU General Counsel, des President der National Organization of Black Law Enforcement Executives, des CIO der US-Regierung, des LAPD Commanding Officer, des Congressional Black Caucus Executive Director, des President der National Association of Women Law Enforcement Executives, eines Vorstandsmitglieds der National Association of Civilian Oversight of Law Enforcement und andere.

