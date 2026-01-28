Lassen Peak obtient un financement à risque de 10 000 000 $ pour sa technologie de recherche d'armes

Des capitaux d'investissement pour permettre la réalisation des produits et leur mise sur le marché

BELLEVUE, Washington, 28 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Lassen Peak a annoncé aujourd'hui la conclusion de financements par emprunt et par actions, pour un total de plus de 10 000 000 $. Les financements ont été menés par Structural Capital, une société de capital-risque et de crédit privé axée sur la croissance située à Menlo Park, en Californie. En plus du financement par emprunt à risque par Structural Capital, les actionnaires existants ont mis à disposition des capitaux supplémentaires pour contribuer à l'introduction par la société du premier système radar portatif entièrement intégré au monde pour la détection d'armes dissimulées. Outre Structural Capital, les principaux investisseurs sont AI Capital Partners, Lauder Partners, LionCrest Ventures, Madrona Ventures, Octave Ventures, et d'autres investisseurs stratégiques, tels qu'Axon Enterprises, un leader mondial des technologies de sécurité publique.

Lassen Peak est pionnier dans l'introduction de la technologie radar d'imagerie à ondes térahertz submillimétriques dans le premier système radar portable au monde pour la détection d'armes dissimulées, qui peut être utilisé n'importe où sur le terrain par les forces de l'ordre, l'armée et les services de sécurité dans les lieux privés. Répondant l'une des plus grandes menaces pour les forces de l'ordre dans leur mission de sécurité publique, les fouilles corporelles d'armes ou « fouilles par palpation » sont extrêmement dangereuses pour les personnes qui les effectuent, ainsi que pour celles qui sont fouillées. En raison de la proximité physique et de la nature litigieuse du contact physique, la menace grave que constituent les armes dissimulées crée une interaction chargée en émotions, que les armes existent ou non - ce scénario tendu et la fouille par palpation invasive peuvent conduire à une escalade dangereuse de l'usage de la force qui peut entraîner des blessures graves ou la mort.

Kai Tse, cofondateur et associé gérant de Structural Capital, a déclaré : « Lassen Peak renferme les éléments d'une société licorne potentielle, capable de définir une nouvelle catégorie importante de produits sur les marchés des forces de l'ordre, de l'armée et du secteur privé, dans le monde entier. Nous sommes ravis de soutenir la croissance et l'expansion de l'entreprise ».

Hatch Graham, PDG et président du conseil d'administration de Lassen Peak, a ajouté : « Nous nous réjouissons des solutions de capital sur mesure proposées par l'équipe de Structural Capital et, avec le soutien collectif des investisseurs existants, nous sommes impatients de réaliser le produit de charte de Lassen Peak et de concrétiser notre vision, qui est de réduire l'usage de la force tout en augmentant la confiance et la sécurité dans les applications de sécurité publique ».

Lassen Peak est une startup de la région de Seattle caractérisée par un mélange unique de leaders technologiques dans les domaines du sans-fil à très haut débit, de l'imagerie radar, de l'intelligence artificielle, de la géolocalisation et d'autres technologies. En associant les technologies de pointe à la nécessité de transformer les solutions de sécurité publique sur le terrain, l'équipe s'emploie à fournir aux forces de l'ordre et à la société des alternatives sûres et moins controversées aux anciennes méthodes d'identification des objets dangereux et des armes dissimulées.

Lassen Peak a réuni des conseillers et des membres de comités très divers qui ont occupé des postes clés dans les principales organisations américaines de maintien de l'ordre et de défense des droits civils, notamment en tant que conseiller général de l'ACLU, président de la National Organization of Black Law Enforcement Executives, CIO du gouvernement des États-Unis, commandant du LAPD, directeur exécutif du Congressional Black Caucus, présidente de la National Association of Women Law Enforcement Executives, membre du conseil d'administration de la National Association of Civilian Oversight of Law Enforcement, et bien d'autres encore.

