Lassen Peak erhält zwei grundlegende Patente für das weltweit erste Terahertz-Handsystem zur Erkennung verdeckt getragener Waffen

Vorrichtungs- und Anwendungsmethodenpatente begründen einen umfassenden Full-Stack-Schutz des geistigen Eigentums für den AirFrisk™-Handscanner des Unternehmens.

BELLEVUE, Washington, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Nach einer mehrjährigen Entwicklungsphase gab Lassen Peak, Inc. heute die Erteilung von zwei US-Patenten für seinen Handscanner zur Erkennung verdeckt getragener Waffen, den AirFrisk™, bekannt. Die Mitgründer Hatch Graham und Dr. Ehsan Afshari, beide in den Patenten als Erfinder genannt, sicherten sich einen umfassenden Schutz des geistigen Eigentums, der sowohl das physische Gerät als auch seine Betriebsweise abdeckt – eine doppelte Absicherung der Technologie und damit eine Stärkung der Position des Unternehmens auf dem Weg zur Kommerzialisierung.

Patent Nr. 12,332,342, das am 17. Juni 2025 erteilt wurde, schützt die Vorrichtung, einschließlich des Handscanners und seiner firmeneigenen Einchip-Radararchitektur. Patent Nr. 12,405,367, das am 2. September 2025 erteilt wurde, schützt die Anwendungsmethode, also den Prozess zur nichtinvasiven Erkennung verdeckt getragener Waffen aus sicherer Entfernung und ohne körperlichen Kontakt. Zusammen schützen diese Patente das „Nomen" und das „Verb" der Innovation und bringen Lassen Peak auf seinem Weg voran, eine Technologie zu kommerzialisieren, um die Sicherheit von Polizeikräften sowie der Bevölkerung in den von ihnen betreuten Gemeinden zu erhöhen.

Der AirFrisk-Scanner arbeitet bei 304-311 GHz – in dem Submillimeter-Wellenbereich, in dem die Wellenlängen unter einen Millimeter fallen. Dieser Schwellenwert, der bei 300 GHz beginnt, kennzeichnet die Grenze zur echten Terahertz-Strahlung und liefert die Auflösung, die erforderlich ist, um eine verdeckt getragene Waffe von Alltagsgegenständen wie Telefonen, Geldbörsen und Schlüsseln zu unterscheiden. Lassen Peak erhielt Anfang 2023 eine 10-Jahres-FCC-Spectrum-Horizons-Versuchslizenz für den Frequenzbereich von 280 bis 320 GHz, die eine bundesrechtliche Genehmigung für die weitere Entwicklung sowie den Einsatz im Feld erteilt.

Die erteilten Patente schützen eine bahnbrechende Technologie für ein tragbares, batteriebetriebenes System zur verdeckten Waffenerkennung, das auf echten Submillimeterwellenfrequenzen arbeitet. Im Gegensatz zu fest installierten Systemen, die für Gebäudeeingänge konzipiert sind und eine Netzstromversorgung sowie einen stationären Betrieb erfordern, ermöglicht die Architektur von Lassen Peak einen mobilen, vor Ort einsetzbaren Betrieb. Damit wird der AirFrisk-Scanner als persönliche Ausrüstung positioniert, vergleichbar mit einer Bodycam oder einer Elektroschockpistole (CED), statt als Infrastruktur wie etwa ein Metalldetektor-Tor.

Im Kern des Systems steht ein firmeneigenes Radar System on Chip (RSOC) mit einem vollständigen Phased-Array mit 24 Empfängern und 8 Sendern auf einem einzigen Chip, programmierbar für 48 bis 192 Sender-Empfänger-Kombinationen. Das kohärente Erkennungskonzept – bei dem sowohl die Amplitude als auch die Phase der zurückkehrenden Signale gemessen werden – sorgt im Vergleich zu herkömmlichen Ansätzen für ein deutlich besseres Signal-Rausch-Verhältnis und ermöglicht einen batteriebetriebenen Betrieb in einem Handgerät.

„Um sowohl Vorrichtungs- als auch Anwendungsmethodenpatente zu sichern, war eine stringente, mehrjährige Strategie im Patenterteilungsverfahren nötig, doch sie war für unsere Mission unverzichtbar", sagte Hatch Graham, Mitgründer, Vorsitzender und Geschäftsführer von Lassen Peak. „Wir haben nicht nur die Hardware geschützt, sondern auch den grundlegenden Prozess der Erkennung verdeckt getragener Waffen mit einem Handgerät. Diese Multi-Patent-Struktur schafft einen kommerziellen Schutzwall, der sowohl unseren Investoren als auch den Strafverfolgungsbehörden zugutekommt, die auf diese Technologie angewiesen sein werden."

„Diese Patente schützen die Innovation, die den Betrieb als Handgerät möglich macht: ein kohärentes Radarsystem, das oberhalb von 300 GHz auf einem einzigen Chip arbeitet", sagte Dr. Ehsan Afshari, Mitgründer, Chefwissenschaftler und Professor für Elektrotechnik sowie Informatik an der University of Michigan. „Um eine Submillimeterwellen-Bildgebung in einem batteriebetriebenen Handgerät zu erreichen, waren Durchbrüche im Antennendesign, in der KI, in der Halbleitertechnologie sowie in der Signalverarbeitung erforderlich. Diese Architektur liefert die Auflösung, um verdeckt getragene Waffen zu identifizieren, bleibt zugleich bei häufiger Nutzung sicher und benötigt nur einen Bruchteil der Leistungsaufnahme eines üblichen Mobiltelefons."

Über die technologische Leistung hinaus hat Lassen Peak ein Führungsteam aufgebaut, das sich frühzeitig mit dem Spannungsfeld zwischen öffentlicher Sicherheit und bürgerlichen Freiheitsrechten befasst. Scott Greenwood, ein landesweit anerkannter Anwalt für Verfassungsrechte und ehemaliger Chefjurist der American Civil Liberties Union (ACLU), trat dem Vorstand des Unternehmens bei, nachdem er mehr als ein Jahrzehnt lang als einer der leitenden Juristen der Organisation tätig gewesen war. Als bis vor Kurzem amtierender Vorsitzender für verfassungskonforme Polizeiarbeit und bewährte Verfahren im Ausschuss für Menschen und Bürgerrechte der International Association of Chiefs of Police (IACP) stellt Greenwood sicher, dass die AirFrisk-Technologie innerhalb strenger verfassungsrechtlicher Grenzen eingesetzt wird, senkt Haftungsrisiken für Behörden, minimiert Risiken für Polizeikräfte und schützt die Rechte der Öffentlichkeit.

Informationen zu Lassen Peak

Lassen Peak ist ein Start-up aus der Region Seattle, das eine einzigartige Mischung aus Technologieführern aus den Bereichen ultraschnelle Drahtloskommunikation, Bildgebungsradar, KI, Geopositionierung sowie weiteren Technologien, erfahrenen Fachleuten der öffentlichen Sicherheit aus Polizei, Militär und Unterhaltungsbereichen mit großem Publikumsandrang sowie führenden Stimmen für Bürgerrechte und soziale Gerechtigkeit vereint. Das Team bringt fortschrittliche Technologien mit dem Bedarf nach einem Wandel bei Lösungen für die öffentliche Sicherheit im Einsatz zusammen und setzt sich dafür ein, Polizeikräften sowie der Gesellschaft sichere und weniger konfliktträchtige Alternativen zu den etablierten Methoden zur Identifizierung verdeckt getragener gefährlicher Gegenstände sowie Waffen bereitzustellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur Technologie, zur Produktentwicklung sowie den kommerziellen Plänen des Unternehmens. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den angegebenen oder angedeuteten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

http://www.lassenpeak.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1686113/lassen_peak_Logo.jpg