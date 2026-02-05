Lassen Peak obtient deux brevets fondamentaux pour le premier système portatif de détection d'armes dissimulées par térahertz au monde

Les brevets d'appareil et de méthode d'utilisation établissent une protection complète de la propriété intellectuelle pour le scanner portatif AirFrisk™ de l'entreprise.

BELLEVUE, Washington, 5 février 2026 /PRNewswire/ -- Après un effort de développement de plusieurs années, Lassen Peak, Inc. a annoncé aujourd'hui l'obtention de deux brevets américains pour son scanner portatif de détection d'armes dissimulées AirFrisk, ce qui porte le nombre de brevets délivrés à six au total, d'autres étant en cours d'examen. Les cofondateurs Hatch Graham et le Dr Ehsan Afshari, tous deux désignés comme inventeurs sur les brevets, ont obtenu une protection complète de la propriété intellectuelle couvrant à la fois le dispositif physique et sa méthode opérationnelle - un double verrouillage de la technologie qui renforce la position de l'entreprise à mesure qu'elle progresse vers la commercialisation.

Le brevet n° 12 332 342, délivré le 17 juin 2025, protège l'appareil, y compris le scanner portatif et son architecture radar propriétaire à puce unique. Le brevet n° 12 405 367, délivré le 2 septembre 2025, protège la méthode d'utilisation ou le processus de détection non invasive d'armes dissimulées à une distance sûre, sans contact physique. Ensemble, ces brevets protègent le « nom » et le « verbe » de l'innovation et permettent à Lassen Peak de poursuivre sa marche vers la commercialisation d'une technologie conçue pour améliorer la sécurité des forces de l'ordre et des communautés qu'elles servent.

Le scanner AirFrisk fonctionne à 304-311 GHz, dans la bande des ondes submillimétriques, où les longueurs d'onde sont inférieures à un millimètre. Ce seuil, qui commence à 300 GHz, marque la limite avec les véritables rayonnements térahertz et permet la résolution nécessaire pour distinguer une arme dissimulée d'objets quotidiens tels que des téléphones, des portefeuilles et des clés. Début 2023, Lassen Peak a obtenu une licence expérimentale Spectrum Horizons de la FCC d'une durée de 10 ans pour le spectre 280-320 GHz, ce qui constitue une autorisation fédérale pour la poursuite du développement et du déploiement sur le terrain.

Les brevets accordés protègent une technologie de pointe pour un système de détection d'armes dissimulées portatif alimenté par batterie fonctionnant à de véritables fréquences d'ondes submillimétriques. Contrairement aux systèmes à installation fixe conçus pour les entrées d'établissements - qui nécessitent une alimentation murale et un déploiement stationnaire - l'architecture de Lassen Peak permet un fonctionnement portable sur le terrain. Le scanner AirFrisk est ainsi considéré comme un équipement personnel, analogue à une caméra corporelle ou à un dispositif à impulsions (CED), plutôt que comme une infrastructure telle qu'un portique de détection de métaux.

Au cœur du système se trouve un système radar sur puce (RSOC) propriétaire, qui comprend un réseau à commande de phase complet avec 24 récepteurs et 8 émetteurs sur une seule puce, programmable pour 48-192 combinaisons d'émetteurs/récepteurs. La détection cohérente - qui mesure à la fois l'amplitude et la phase des signaux renvoyés - offre une amélioration significative du rapport signal/bruit par rapport aux approches conventionnelles, ce qui permet un fonctionnement sur batterie dans un format portatif.

« L'obtention de brevets sur les appareils et les méthodes d'utilisation a nécessité une stratégie de demande rigoureuse et pluriannuelle, mais elle était essentielle à notre mission », a déclaré Hatch Graham, cofondateur, président du conseil d'administration et directeur général de Lassen Peak. « Nous avons protégé non seulement le matériel, mais aussi le processus fondamental de détection des armes dissimulées. Cette structure multi-brevets crée un fossé commercial qui sert à la fois nos investisseurs et les organismes chargés de l'application de la loi qui dépendront de cette technologie. »

« Ces brevets protègent l'innovation qui rend possible le fonctionnement portatif : un système radar cohérent fonctionnant à plus de 300 GHz sur une seule puce », a déclaré le Dr Ehsan Afshari, cofondateur, scientifique en chef et professeur de génie électrique et d'informatique à l'université du Michigan. « La réalisation de l'imagerie à ondes submillimétriques dans un format alimenté par une batterie a nécessité des avancées dans la conception des antennes, l'intelligence artificielle, la technologie des semi-conducteurs et le traitement des signaux. Cette architecture offre la résolution nécessaire pour détecter les armes dissimulées tout en restant sûre pour une utilisation fréquente et en fonctionnant avec une fraction de la puissance d'un téléphone portable standard. »

Au-delà de la réussite technologique, Lassen Peak a mis en place une équipe de direction qui agit de manière préventive à l'intersection de la sécurité publique et des libertés civiles. Scott Greenwood, avocat de renommée nationale spécialisé dans les droits constitutionnels et avocat général émérite de l'American Civil Liberties Union (ACLU), a rejoint le conseil d'administration de la société après avoir été l'un des principaux responsables juridiques de l'organisation pendant plus de dix ans. En tant que président sortant du comité des droits de l'homme et des droits civils de l'Association internationale des chefs de police (IACP), chargé de la police constitutionnelle et des meilleures pratiques, M. Greenwood veille à ce que la technologie AirFrisk soit déployée dans des limites constitutionnelles strictes, ce qui permet d'atténuer la responsabilité des agences, de réduire les risques pour les agents chargés de l'application de la loi et de sauvegarder les droits des membres du public.

À propos de Lassen Peak

Lassen Peak est une startup de la région de Seattle caractérisée par un mélange unique de leaders technologiques dans les domaines du sans-fil à très haut débit, de l'imagerie radar, de l'intelligence artificielle, de la géolocalisation et d'autres technologies, de vétérans de la sécurité publique dans les forces de l'ordre, de l'armée, des secteurs du divertissement à forte affluence, et de leaders des droits civiques et de la justice sociale. En associant les technologies de pointe à la nécessité de transformer les solutions de sécurité publique sur le terrain, l'équipe s'emploie à fournir aux forces de l'ordre et à la société des alternatives sûres et moins controversées aux anciennes méthodes d'identification des objets dangereux et des armes dissimulées.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant la technologie, le développement de produits et les plans commerciaux de l'entreprise.

