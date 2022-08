LatentView Analytics recrute Sanjay Annadate en tant que responsable commercial pour le Royaume-Uni et l'Europe

PRINCETON, New Jersey, 26 août 2022 /PRNewswire/ -- LatentView Analytics , un partenaire d'analyse de confiance pour les marques les plus reconnues au monde, a annoncé l'arrivée de Sanjay Annadate en tant que responsable commercial pour le Royaume-Uni et l'Europe. Sanjay supervisera l'expansion des offres de LatentView dans la sphère des données et de l'analytique afin de répondre aux besoins des clients en Europe.

Sanjay Annadate, Business Head - UK and Europe, LatentView Analytics

Un solide chef d'entreprise avec une expérience intersectorielle, Sanjay apporte plus de 25 ans d'expérience dans les ventes, la gestion des comptes, le consulting, le conseil et les rôles de livraison mondiaux. Il s'est associé à des entreprises sur les marchés britannique et européen pour les aider à adopter la transformation numérique et les investissements technologiques qui ont un impact sur leur valeur sur le marché.

Auparavant, Sanjay a occupé des postes de directeur de compte et d'ingénieur logiciel dans des sociétés informatiques, Wipro et Tata Consultancy Services. Avant de rejoindre LatentView Analytics, il était responsable du groupe commercial Microsoft d'Accenture pour les industries de produits au Royaume-Uni et en Irlande.

« L'expérience de Sanjay jouera un rôle important alors que nous continuons à faire évoluer notre activité mondiale », a déclaré Rajan Sethuraman, PDG de LatentView Analytics. « Il apporte une philosophie axée sur le client avec une profonde expertise technique qui propulsera notre mission d'aider les entreprises à libérer la valeur des données et des analyses à un moment où les industries traversent une phase difficile. »

Interrogé sur son nouveau rôle, Sanjay a déclaré : « Le marché des données et de l'analyse évolue à un rythme rapide, et les entreprises comprennent l'importance de s'appuyer sur des plateformes de données et d'analyse entièrement développées pour les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux. Je suis non seulement impatient de contribuer à la croissance de LatentView et de renforcer la présence de la marque à travers le monde, mais aussi enthousiaste à l'idée de fournir des résultats et des solutions aux clients qui rencontrent des défis spécifiques au marché britannique et européen. »

Pour plus d'informations sur la façon dont les données et les analyses peuvent permettre à votre entreprise d'exceller dans le monde numérique, visitez le site www.latentview.com .

À propos de LatentView Analytics

LatentView Analytics est une entreprise mondiale de science numérique qui inspire et transforme les entreprises pour qu'elles excellent dans le monde numérique en exploitant la puissance des données et de l'analytique. LatentView est un partenaire de confiance pour les entreprises du monde entier, dont plus de 30 sociétés du classement Fortune 500 dans des secteurs tels que la vente au détail, les produits de grande consommation, les services financiers et la technologie. LatentView compte plus de 950 employés dans ses bureaux de Princeton, San Jose, Londres, Singapour et Chennai, en Inde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.latentview.com/ https://www.latentview.com/ ou suivez-nous sur https://www.linkedin.com/company/latentview/ LinkedIn .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1884549/Sanjay_Annadate.jpg

SOURCE LatentView Analytics