Latin America's 50 Best Restaurants Anuncia a Fauna Como Ganador Del Miele One To Watch Award 2020

FAUNA EN EL VALLE DE GUADALUPE, México, 10 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Ha sido nombrado este año el ganador del Miele One To Watch Award, que forma parte de Latin America's 50 Best Restaurants. El premio se otorga a un restaurante emergente en América Latina con el potencial de ascender en el ranking de Latin America's 50 Best Restaurants. El chef David Castro Hussong y la chef de repostería Maribel Aldaco Silva serán homenajeados en la inauguración virtual de Latin America's 50 Best Restaurants 2020, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna, el 3 de diciembre.