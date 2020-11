Latin America's 50 Best Restaurants Anuncia Restaurante Fauna Como Vencedor Do Miele One To Watch Award 2020

O Fauna foi inaugurado em 2017, quando o casal Castro e Aldaco uniu forças para criar um restaurante com uma abordagem descontraída da culinária tradicional mexicana. O restaurante oferece um menu degustação experimental, em constante transformação, e apresenta sabores nostálgicos e ingredientes da Baja Californiana em sua forma mais pura como, por exemplo, o purê de brócolis cultivado localmente e as vieiras escaldadas com manteiga e tortilhas de farinha.

O Miele One To Watch é o terceiro de uma série de premiações especiais anunciadas antes da cerimônia online, que buscam apoiar o setor em um dos momentos mais desafiadores para a comunidade de restaurantes.

Para destacar o cenário gastronômico diversificado da região e apoiar sua recuperação, o Latin America's 50 Best Restaurants também apresentará a El Espíritu de America Latina: uma coleção de restaurantes casuais que impactam positivamente suas comunidades. Com anúncio programado para 24 de novembro, a coleção estará ao lado da tradicional lista Latin America's 50 Best Restaurants e tem por objetivo aumentar a conscientização sobre a ampla variedade de restaurantes locais que representam o espírito da culinária latino-americana.

Processo de seleção

O vencedor do Miele One To Watch Award é selecionado pela equipe 50 Best com base nos votos da Latin America's 50 Best Restaurants Academy, juntamente com feedbacks específicos e critérios editoriais que identificam os restaurantes em ascensão na cena culinária. Para mais informações sobre o vencedor do Miele One To Watch Award 2020, clique aqui.

