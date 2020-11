Latin America's 50 Best Restaurants Lança 'El Espíritu de América Latina', uma Coleção de Restaurantes Locais em Destaque

Com estabelecimentos em 43 cidades de 17 países – estendendo-se do norte do México à Patagônia, Chile – El Espíritu de América Latina reflete a diversidade, riqueza das tradições culinárias e cozinhas ancestrais da região. Buscando enaltecer os restaurantes locais, esta seleção acompanhará a lista Latin America's 50 Best Restaurants 2020. Para ver a coleção completa de restaurantes do Espíritu de América Latina , clique aqui ; ou acesse o vídeo .

William Drew, Diretor de Conteúdo do Latin America's 50 Best Restaurants, afirma: "Esta coleção celebra não apenas os restaurantes que contribuíram para a cena culinária de seus países, mas também aqueles que se superaram por suas comunidades. Eles realmente personificam o espírito da hospitalidade latino-americana".

El Espíritu de América Latina reflete uma ampla gama de estabelecimentos, desde instituições culinárias tradicionais que são peça central da sociedade, como o Chifa Titi em Lima (Peru), até restaurantes pioneiros que estão redescobrindo a gastronomia indígena, como o Pakuri em Assunção (Paraguai). Outros estabelecimentos destacados também montaram operações para alimentar suas comunidades durante a pandemia.

A coleção foi criada com base nas recomendações dos chefs do Latin America's 50 Best Restaurants 2020 e da rede de organizadores de gourmets locais. É organizada nacionalmente e não é classificada, celebrando cada restaurante de forma igualitária. Mais informações sobre cada restaurante aqui.

A contagem regressiva virtual da lista Latin America's 50 Best Restaurants 2020, patrocinada pela S.Pellegrino & Acqua Panna, será divulgada no Facebook e no canal 50 Best Restaurants TV no YouTube no dia 3 de dezembro.

Durante a semana que antecede a premiação, o Latin America's 50 Best Restaurants também apresentará uma série de programas especiais em suas redes sociais. LatAm Live apresentará alguns dos melhores chefs da região sendo entrevistados no Instagram, e duas edições do #50BestBites estrearão no Facebook em 25 de novembro e 2 de dezembro, respectivamente, para discutir a pandemia e como cultivar a solidariedade culinária em toda a América Latina.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=kj8e4pyytH0&feature=youtu.be

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1341824/Latin_America_50_Best_Restaurants_Logo.jpg

Contatos

Bárbara Amaro

[email protected]

Leandro Brasil

[email protected]

FONTE Latin America’s 50 Best Restaurants

SOURCE Latin America’s 50 Best Restaurants