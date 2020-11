Latin America's 50 Best Restaurants Presenta Por Primera Vez 'El Espíritu de América Latina', una Colección de Restaurantes de Cocina Autóctona

Destacando establecimientos en 43 ciudades de 17 países – y extendiéndose desde el norte de México hasta la Patagonia, Chile – El Espíritu de América Latina refleja la diversidad, la riqueza de las tradiciones culinarias y las gastronomías ancestrales de la región. Buscando enaltecer los restaurantes locales, esta selección acompañará la lista de Latin America's 50 Best Restaurants de 2020. Para conocer la colección completa de restaurantes que forman parte del Espíritu de América Latina , haga clic aquí ; o acceda al video aquí .

William Drew, Director de Contenidos de Latin America's 50 Best Restaurants, afirma: "Esta colección no sólo celebra a los restaurantes que han aportado a la vigorosa escena culinaria de su país, sino también a aquellos que han hecho mucho más por sus comunidades y encarnan el espíritu de la hospitalidad latinoamericana."

El Espíritu de América Latina refleja una amplia gama de establecimientos, desde antiguas instituciones culinarias tradicionales que son un eje central de la sociedad, tal como Chifa Titi in Lima, Perú, hasta restaurantes pioneros que están redescubriendo las gastronomías indígenas, tal como Pakuri in Asunción, Paraguay. Algunos otros establecimientos dentro de la lista han establecido operaciones para alimentar a sus comunidades durante la pandemia.

La colección se creó con base en las recomendaciones de los chefs de Latin America's 50 Best Restaurants 2020 y la red de gourmets de confianza locales de los organizadores. Está organizada por país y no hace un ranking con el fin de celebrar cada restaurante equitativamente. Para más información sobre cada restaurante, haga clic aquí.

La cuenta regresiva virtual de la lista de Latin America's 50 Best Restaurants 2020, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna, se revelará en el Facebook de Latin America's 50 Best Restaurants y en el canal de 50 Best Restaurants TV en YouTube el 3 de diciembre.

Durante la semana previa a la presentación virtual, Latin America's 50 Best Restaurants también será el anfitrión de una serie de programas especiales por sus canales de redes sociales. LatAm Live mostrará a algunos de los principales chefs de la región siendo entrevistados en Instagram, y dos ediciones de #50BestBites se estrenarán en Facebook el 25 de noviembre y el 2 de diciembre, respectivamente, para hablar sobre la pandemia y cómo cultivar la solidaridad culinaria en toda América Latina.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=kj8e4pyytH0&feature=youtu.be

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1341824/Latin_America_50_Best_Restaurants_Logo.jpg

Contactos de prensa

Rebecca Charur/Felicia Arguello

[email protected]

+1 (305) 860-1000

FUENTE Latin America’s 50 Best Restaurants

SOURCE Latin America’s 50 Best Restaurants