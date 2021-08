Latin America's 50 Best Restaurants retorna com edição especial de 2021: Latin America's 50 Best Restaurants 2013-2021: Pasado y Futuro

Lista dos "maiores sucessos" será revelada em uma série de eventos simultâneos ao vivo em toda a região em novembro de 2021

LONDRES, 10 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A edição de 2021 do Latin America's 50 Best Restaurants, patrocinada pela S.Pellegrino & Acqua Panna, retornará na segunda-feira, 22 de novembro, em um novo formato apenas por um ano: Latin America's 50 Best Restaurants 2013-2021: Pasado y Futuro.

Como resultado do impacto devastador da Covid-19 sobre o setor de restaurantes na América Latina e das restrições de viagens para comensais e eleitores ao longo do último ano e meio, em 2021 o 50 Best terá de se virar para identificar os maiores restaurantes da região dos últimos nove anos. Essa lista única e distinta reconhecerá 100 restaurantes com base nos votos agregados das oito edições anteriores da classificação desde o início da premiação em 2013.

Em 22 de novembro, a lista classificando os "maiores sucessos" será revelada simultaneamente em uma série de eventos ao vivo realizados em cidades importantes de toda a região, acompanhada por uma série de prêmios especiais. Essa edição única de 2021 foi criada para identificar e celebrar a ampla gama de restaurantes que representam o espírito perene da culinária latino-americana, pasado yfuturo.

Retomar os eventos físicos locais após uma premiação virtual em 2020 – um período durante o qual o 50 Best também dedicou seus recursos a seu projeto beneficente voltado para a recuperação – o Latin America's 50 Best Restaurants 2021 dará aos chefs, donos de restaurantes, mídia e amantes da gastronomia a oportunidade de reconhecer a resiliência e as conquistas tanto de indivíduos quanto de equipes de restaurantes.

William Drew, diretor de conteúdo do Latin America's 50 Best Restaurants, disse: "Estamos empolgados em apresentar essa edição especial única do Latin America's 50 Best Restaurants 2013-2021: Pasado y Futuro. Os eventos locais nas cidades darão às comunidades gastronômicas da América Latina a oportunidade de se reunir novamente para celebrar o poder da união e a recuperação em tempos difíceis. A classificação também oferecerá aos viajantes apreciadores da gastronomia um ponto de referência gastronômico confiável quando as viagens internacionais se tornarem novamente a norma."

O 50 Best tem como objetivo retomar uma classificação anual normal na América Latina em 2022 e continuará a destacar merecidamente a diversidade e a riqueza das culturas culinárias em toda a região.

