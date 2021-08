Regresan los Latin America's 50 Best Restaurants con una edición especial 2021: Latin America's 50 Best Restaurants 2013-2021: Pasado Y Futuro

LONDRES, 12 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- La edición 2021 de los Latin America's 50 Best Restaurants, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna, regresa el lunes 22 de noviembre en un nuevo formato únicamente por un año: Latin America's 50 Best Restaurants 2013-2021: Pasado y Futuro.

Como resultado del impacto devastador del Covid-19 en el sector de los restaurantes en Latinoamérica y de la restricción de los viajes de los comensales y votantes durante el último año y medio, en 2021 50 Best dará un giro para identificar a los mejores restaurantes de la región durante los últimos nueve años. Esta lista única distintiva reconocerá 100 restaurantes en función de los votos agregados de las ocho ediciones anteriores de la clasificación desde la creación de los premios en 2013.

El 22 de noviembre, la lista de los "greatest hits" se revelará de manera simultánea en una serie de eventos en vivo que se realizarán en ciudades clave de toda la región, junto con una serie de premios especiales. Esta edición única de 2021 fue diseñada para identificar y celebrar la amplia gama de restaurantes que representan el espíritu duradero de la cocina latinoamericana, desde su pasado y futuro.

Al regresar a los eventos físicos locales después de los premios virtuales de 2020, un período durante el cual 50 Best también dedicó sus recursos a su proyecto de recaudación de fondos 50 Best for Recovery, los Latin America's 50 Best Restaurants 2021 ofrecerán a los chefs, propietarios de restaurantes, medios y amantes de la comida la oportunidad de reconocer la resiliencia y los logros tanto de las personas como de los equipos de restaurantes.

William Drew, director de Contenido de Latin America's 50 Best Restaurants, expresó: "Nos entusiasma presentar esta edición especial única de los Latin America's 50 Best Restaurants 2013-2021: Pasado y Futuro. Los eventos locales en las ciudades darán a las comunidades gastronómicas de Latinoamérica la oportunidad de integrarse de nuevo para celebrar el poder de la unidad y la recuperación durante estos tiempos tan difíciles. La clasificación también ofrecerá a los viajeros amantes de la comida un punto de referencia gastronómico legítimo, una vez que los viajes internacionales se conviertan de nuevo en la norma".

50 Best tiene como objetivo volver a la clasificación anual tradicional para Latinoamérica en 2022 y seguirá resaltando la diversidad y la riqueza de las culturas culinarias en toda la región.

