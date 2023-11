LATIN AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS REVELA LISTA DOS 51-100 DE 2023

LONDRES, 16 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Latin America's 50 Best Restaurants anuncia a lista dos restaurantes classificados entre as posições 51 e 100 como parte da sua missão de reconhecer um maior número de estabelecimentos do setor hoteleiro. Retornando à região pelo segundo ano, a classificação ampliada é revelada antes da divulgação da prestigiada lista dos Latin America's 50 Best Restaurants 2023, patrocinada pela S.Pellegrino & Acqua Panna, em 28 de novembro, no Rio de Janeiro. Para ver a lista completa dos 51 a 100, clique aqui .

A lista dos 51 aos 100 melhores destaca mais destinos do que nunca, apresentando 27 cidades, três a mais do que em 2022, e 15 novas participações. Santiago e São Paulo consolidam-se como mecas culinárias, cada uma com seis restaurantes, o maior número entre todos os destinos. Bogotá e Buenos Aires seguem bem próximas com quatro participações cada.

Fonda Lo Que Hay, na Cidade do Panamá, sobe do No.57, em 2022, para o No.51. Lunario, na Ensenada, estreia como o novo participante na mais alta posição, no No.54. A presença de novos destinos culinários aparece com a chegada de endereços em Barranquilla, Córdoba e Mérida às listas do 50 Best. Caracas também é representada pela primeira vez pelo Cordero, que ocupa a posição No.88, após receber o prêmio American Express One To Watch Award 2023.

Outras novas participações na lista são o Café Misterio (No.78) em Montevidéu, El Papagayo (No.82) em Córdoba, Ocyá (No.96) e Ristorante Hotel Cipriani (No.95) no Rio de Janeiro, Pulpería Santa Elvira (No.70) e Yum Cha (No.87) em Santiago.

William Drew, diretor de conteúdo do Latin America's 50 Best Restaurants, diz: "Temos o orgulho de anunciar a segunda lista dos 51 a 100 melhores da América Latina. Nosso objetivo é fornecer um maior reconhecimento da dedicação, da paixão e das habilidades das equipes por trás dos restaurantes em destaque da região, enquanto divulgamos a incrível diversidade que se tornou o selo de qualidade da cena gastronômica da América Latina.

Os estabelecimentos serão celebrados na cerimônia de premiação do Latin America's 50 Best Restaurants 2023, em 28 de novembro, no Rio de Janeiro.

O prêmio 50 Best trabalha em conjunto com a consultoria de serviços profissionais Deloitte, sua parceira oficial de avaliação independente, para ajudar a proteger a integridade e a autenticidade do processo de votação e a lista de resultados do Latin America's 50 Best Restaurants 2023. Para saber mais detalhes sobre o processo de votação do Latin America's 50 Best Restaurants 2023, clique aqui.

