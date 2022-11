LATIN AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS REVELA SU LISTA INAUGURAL DE RESTAURANTES CLASIFICADOS ENTRE EL PUESTO 51 Y EL 100 PARA 2022

LONDRES, 3 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Latin America's 50 Best Restaurants celebra este año a un mayor número de establecimientos de hostelería, con el anuncio de la lista inaugural de restaurantes clasificados entre el puesto 51 y el 100, un elemento clave de los The World's 50 Best Restaurants que hace su debut en la región. La lista de los clasificados entre los puestos 51 y 100, presentada en asociación con American Express, tiene como objetivo destacar la diversidad de las culturas culinarias de la región antes de la revelación de la prestigiosa lista de los Latin America's 50 Best Restaurants 2022, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna, el 15 de noviembre en Mérida, Yucatán. Para conocer la lista 51-100 completa, haga clic aquí.

La lista 51-100, presentada en asociación con American Express, incluye restaurantes de 24 ciudades de toda la región. Dos destinos nuevos en los rankings principales encabezan la lista con Flor de Lis de Ciudad de Guatemala en el puesto No.51 y Origem de Salvador de Bahía en el puesto No.52. Buenos Aires refuerza su posición como referente gastronómico con seis restaurantes en la lista ampliada, la mayor cantidad entre todos los destinos. Los restaurantes incluyen: Alo's (No.53), Anafe (No.55), Crizia (No.66), Anchoita (No.73), Niño Gordo (No.75) y Narda Comedor (No.87). Bogotá, La Paz, Santiago y São Paulo siguen de cerca con cuatro participaciones cada uno.

William Drew, director de contenidos de Latin America's 50 Best Restaurants, dice: < >.

Latin America's 50 Best Restaurants 2022 celebrará el primer evento completo de la comunidad gastronómica de la región desde 2019 en la ceremonia de entrega de premios de la edición 2022, el martes 15 de noviembre. Entre los premios que se anunciarán en la ceremonia se encuentran el Estrella Damm Chefs' Choice Award, el Gin Mare Art of Hospitality Award y un nuevo reconocimiento: el Beronia Latin America's Best Sommelier Award.

50 Best trabaja con la consultora en servicios profesionales Deloitte como socio oficial independiente de adjudicación para ayudar a proteger la integridad y autenticidad del proceso de votación, así como la lista final de Latin America's 50 Best Restaurants 2022. Para conocer más detalles sobre el proceso de votación de Latin America's 50 Best Restaurants, haga clic aquí.

