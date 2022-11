LATIN AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS REVELA LISTA INAUGURAL DE RESTAURANTES CLASSIFICADOS ENTRE 51º E 100º LUGAR DE 2022

LONDRES, 3 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Latin America's 50 Best Restaurants está homenageando um número maior do que nunca de estabelecimentos de hospitalidade com o anúncio da lista inaugural de restaurantes classificados entre o 51o e o 100o lugar, um marco do The World's 50 Best Restaurants, que faz sua estreia na região. A lista 51-100, apresentada em associação com a American Express, tem como objetivo destacar as diversas culturas culinárias da região em preparação para a divulgação da prestigiada lista Latin America's 50 Best Restaurants 2022, com patrocínio da S.Pellegrino & Acqua Panna, em 15 de novembro em Mérida, Yucatán. Para visualizar a lista 51-100 completa, clique aqui.

A lista 51-100, apresentada em associação com a American Express, conta com restaurantes de 24 cidades da região, com dois destinos novos na classificação regular no topo da lista: o Flor de Lis, na cidade de Guatemala, em No.51, e o Origem, em Salvador da Bahia, em No.52. Buenos Aires consagra seu status como centro gastronômico, com seis restaurantes na lista estendida, o maior número entre todos os destinos. Os restaurantes são: Alo's (No.53), Anafe (No.55), Crizia (No.66), Anchoita (No.73), Niño Gordo (No.75) e Narda Comedor (No.87). Bogotá, La Paz, Santiago e São Paulo acompanham de perto, com quatro restaurantes cada.

William Drew, diretor de conteúdo do Latin America's 50 Best Restaurants, disse: "Estamos entusiasmados em retornar à região com nossa lista anual regular e uma cerimônia de premiação presencial. Era essencial continuar expandindo nossa presença na América Latina para cumprir nossa ambição de incluir o maior número possível de restaurantes e destinos. A lista 51-100 é o próximo passo dessa missão."

A lista Latin America's 50 Best Restaurants 2022 será o primeiro encontro completo da comunidade gastronômica da região desde 2019, na cerimônia de premiação a ser realizada em 15 de novembro. Entre os prêmios a serem anunciados na cerimônia estão o Estrella Damm Chefs' Choice Award, o Gin Mare Art of Hospitality Award e uma nova distinção: o Beronia Latin America's Best Sommelier Award.

O 50 Best trabalha com a consultoria de serviços profissionais Deloitte como sua parceira oficial de adjudicação independente para ajudar a proteger a integridade e a autenticidade do processo de votação e a lista resultante do Latin America's 50 Best Restaurants 2022. Para ver mais detalhes sobre o processo de votação do Latin America's 50 Best Restaurants, clique aqui.

