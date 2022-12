Latin Biz Hoy consolida su posición como el recurso más importante de la comunidad latina para lograr el éxito empresarial y mejorar el trabajo, la vida y la cultura

Para conmemorar su 12.º aniversario, Latin Business Today anunció el enriquecimiento de su equipo de socios con talentos y conocimientos latinos sobresalientes

CROTON ON HUDSON, Nueva York, 14 de diciembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Latin Business Today, LLC -- Latin Biz Hoy, establecido en 2010 para honrar el legado del Dr. Les "Coach" Fernández, sigue avanzando en su nombre al incorporar nuevos socios capitalistas a fin de atender mejor a la comunidad empresarial latina en la actualidad. Los nuevos miembros del equipo cuentan con vastos conocimientos y experiencia tanto en disciplinas comerciales como en el trabajo, la vida y la cultura. En consonancia con el legado de Coach como asesor de confianza, ayudarán a facilitar la toma de decisiones comerciales críticas y empoderar a los empresarios latinos con el conocimiento que necesitan para comenzar, crecer y prosperar en los negocios.

"Estoy emocionada y orgullosa por darles la bienvenida a nuestros nuevos miembros asociados de Latin Biz Hoy: Johanna Godínez, Teany Hidalgo, Miri Rodríguez, Fernando Valenzuela y la colaboradora Kelly Lizcano. Ellos aportan experiencias y legados complementarios arraigados en Colombia, República Dominicana, México, Puerto Rico y Venezuela. Estos nuevos miembros del equipo están comprometidos con nuestra misión basada en el legado de mentoría y éxito de Les "Coach" Fernández para la comunidad empresarial latina". —Tina Trevino, socia, vicepresidenta y directora de Relaciones con la Comunidad.

Conozca a los nuevos miembros de Latin Biz Hoy que aportan habilidades únicas y perspectivas latinas a LBT:

Johanna Godínez, socia

Considerada por muchos como su asistente personal para toda la vida, Johanna Godínez es una empresaria de formación, educadora de estilo de vida y bienestar por pasión, y entrenadora y conferencista de oficio. Como profesional designada en bienestar, profesora de yoga certificada y MBA, Johanna apoya su capacidad de influir en cualquier campo de su vida a fin de hacer realidad su visión de vida definitiva. Como fundadora de B.A.Y. Lifestyle and Beyond Asana Yoga School, ofrece un enfoque innovador y refrescante para la capacitación y la transformación personal. Ella y su equipo de afiliados capacitadores le ayudan a descubrir y convertirse en la persona que usted desea ser. Por medio de su proceso patentado de mapeo de vida E.L.M., facilita el autodescubrimiento a través de la indagación, la reflexión y la creatividad. Según Johanna, usted puede lograr sus sueños y crear una vida feliz al alinear su vida con sus valores internos.

Teany Hidalgo, socia

Teany hizo la transición desde el ambiente corporativo al del emprendimiento. Como entrenadora y autora en temas de agotamiento corporativo, ayuda a convertir el agotamiento en alta energía, propósito y abundancia. Antes de lanzar su negocio, pasó 13 años en IBM como arquitecta de experiencia del usuario y directora de equipo. Ahora cuenta con más de 20 años en el mundo empresarial estadounidense contratando, capacitando e inspirando equipos creativos e infundiendo una cultura de cuidado y alivio del agotamiento en la organización. Es emprendedora de su Purpose Coaching and Wellness Businesses, a cargo de miles de sesiones personales para clientes, y presenta una serie semanal de videos en vivo con empresarios apasionados. También ha caminado sobre fuego dos veces, rompió una flecha con su cuello y ha bailado salsa a nivel profesional.

Elias Mendoza, socio

Elias, socio y director de operaciones de Siris Capital Group, tiene amplia experiencia en la expansión de operaciones e iniciativas comerciales en los Estados Unidos y otros países. Cuenta con vasta experiencia en la industria de la tecnología, como tecnólogo, líder corporativo e inversionista, y mantiene una sólida conciencia de la diplomacia empresarial nacional e internacional y de las políticas públicas. Tiene gran interés en la aplicación de las tecnologías existentes y de reciente desarrollo en situaciones del mundo real, incluidas las relacionadas con la infraestructura física mundial.

Miri Rodríguez, socia

Miri es una creadora de narrativas reconocida a nivel mundial, así como la autora del éxito en ventas "Brand Storytelling". Es periodista creativa y estratega de contenidos. Evangeliza en temas relacionados con la narrativa de marca y muestra cómo los líderes intelectuales pueden aprovechar las técnicas de narración para la activación de la cultura y la influencia en la era digital. Miri ha ganado varios premios de marketing digital y experiencia del cliente, y está clasificada como una de las mejores oradoras vigente en las principales conferencias de la industria de todo el mundo. Aporta más de 15 años de experiencia, valiosos conocimientos acerca de la industria y la consultoría, junto con un enfoque de cumplimiento alegre y conectado. Su trabajo filantrópico y de promoción social incluye el voluntariado para capacitar a líderes de empresas sociales en África, entrenar estudiantes en Network for Teaching Entrepreneurship en los EE. UU. y orientar a hombres y mujeres para que desarrollen su marca personal con empatía, pasión y propósito. Actualmente, trabaja en Microsoft como creadora de narrativas sénior para Future of Work.

Fernando Valenzuela, socio

Fernando es en este momento director del programa de educación del Instituto Aspen en México y socio de Global Impact Edtech Alliance. Antes fue presidente de McGraw-Hill Education para Latinoamérica. Es un reconocido ejecutivo sénior, empresario, conferencista y líder a nivel de juntas con experiencia internacional. Ha fundado y dirigido empresas exitosas en Latinoamérica durante más de 25 años. Posee un título en Ciencias de la Computación de la Universidad Iberoamericana y un MBA en Negocios Internacionales de la Universidad de Miami. Es miembro activo de Wharton Fellows, ENOVA Network of Latin America CEOs, Center for Hemispheric Policy y Council of the Americas, así como miembro de la junta directiva de Inroads. Más recientemente fue presidente de Cengage Learning / National Geographic Learning Latin America y fundador de LINNEA, el primer laboratorio de innovación en experiencias de aprendizaje en Latinoamérica. Allí, Fernando lideró la transformación de los modelos educativos y creó experiencias de aprendizaje de alto valor al involucrar a los estudiantes con la tecnología.

Kelly Lizcano, colaboradora

Fundadora y directora ejecutiva de Primitive Agency.

Cuenta con un título en Publicidad de la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene amplia experiencia profesional en creación, planificación, gestión y ejecución de exitosas campañas mediáticas, estrategias de marca y eventos especiales.

Acerca de Latin Biz Hoy:

Latin Business Today, LLC es una compañía nacional de medios multiplataforma cuyo enfoque es el estilo de vida trabajo-vida-cultura para empoderar a la comunidad empresarial latina. Su misión está arraigada en el legado confiable de mentoría y éxito del Dr. Les "Coach" Fernández. Latin Business Today sirve como un recurso para la comunidad empresarial latina que busca abordar desafíos y puntos álgidos reales con conocimientos y soluciones reales. El equipo, conformado por más de 200 de los "mejores y más brillantes" mentores-colaboradores ejemplares, al igual que una junta asesora reconocida a nivel nacional, encuentran soluciones para el mercado en rápida evolución de la actualidad con un matiz latino. Visite: Latin Business Today en Facebook Instagram LinkedIn Twitter

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1966899/Screen_Shot_2020_11_19_at_8_21_35_AM_Logo.jpg

FUENTE Latin Business Today, LLC

SOURCE Latin Business Today, LLC