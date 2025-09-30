Latin Biz Today y Visit Lauderdale destacan el principal destino de EE. UU. para la comunidad empresarial latina

El equilibrio entre trabajo, vida y cultura es sinónimo de impulsar el éxito de la comunidad empresarial latina de Latin Biz Today, y todo se puede encontrar en Greater Fort Lauderdale.

CROTON-ON-HUDSON, N.Y., 30 de septiembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Latin Biz Today (Latin Business Today, LLC) y Visit Lauderdale se unen para destacar la profundidad y la amplitud de las atracciones en este destino único.

El área metropolitana de Fort Lauderdale, Florida, alberga a 1,8 millones de residentes en 31 ciudades, que se extienden a lo largo de 1.200 millas cuadradas de paisaje. Tiene algunas de las mejores playas de la nación que abarcan 24 millas, y muchos de sus hoteles, restaurantes, destinos de compras y atracciones son de renombre mundial.

Visit Lauderdale (PRNewsfoto/Latin Business Today, LLC)

Disfruta de excelentes ofertas gastronómicas durante el programa anual Dine Out Lauderdale en agosto y septiembre. Descubre experiencias de compras de todo tipo, desde boutiques y centros comerciales al aire libre hasta avenidas emblemáticas como Las Olas Boulevard. El área metropolitana de Fort Lauderdale ofrece muchas formas de jugar dentro y fuera de la playa con atracciones culturales, lujosos spas, visitas turísticas, experiencias en yates y más.

"La colaboración entre Latin Biz Today y Visit Lauderdale crea una alineación donde los empresarios latinos se sienten apoyados y alentados a crecer. Se trata de construir una comunidad mientras se experimentan opciones emocionantes para que las empresas y las personas se conecten con el vibrante Gran Fort Lauderdale tanto para trabajar como para jugar ", dijo Johanna Godinez, vicepresidenta asociada de Latin Biz Today.

Neki Mohan, vicepresidenta de Negocios Multiculturales y Participación Comunitaria de Visit Lauderdale, dijo: "Nos encanta trabajar con Latin Biz Today y Johanna , que ha destacado nuestras maravillosas vistas, especialmente porque es una diosa natural del yoga, que es mejor mostrar nuestros spas, playas, ricos lugares culturales y restaurantes".

Experimente el Gran Fort Lauderdale a la vista y al oído:

Visite Lauderdale Cafe Bastille para disfrutar de un delicioso brunch [video]

¿Viaja? Razones para hacer de Fort Lauderdale una visita obligada [Video]

Otra joya de Fort Lauderdale: el Museo de Arte NSU [Video]

Haz un recorrido rápido por el Museo de Historia de Fort Lauderdale [Video]

Cena en el restaurante Louie Bossi's en Greater Fort Lauderdale [Video]

Información adicional sobre Greater Fort Lauderdale:

Donde el trabajo se encuentra con las olas y la inspiración fluye

La Venecia de América

La escena culinaria de Greater Fort Lauderdale

Experimenta la orgullosa historia del multiculturismo de Greater Fort Lauderdale

Comunidad empresarial latina

Según un informe publicado en septiembre de 2023 por la Iniciativa de Emprendimiento Latino de Stanford (SLEI), Estados Unidos alberga actualmente a más de 62,5 millones de latinos, lo que representa el 19 % de la población estadounidense. Con una producción económica de $ 2.8 billones, hay aproximadamente 5 millones de negocios propiedad de latinos en los Estados Unidos, que generan más de $ 800 mil millones en ingresos anuales.

Acerca de Visit Lauderdale

Visit Lauderdale es la organización oficial de marketing de destinos para Greater Fort Lauderdale y sirve como departamento de turismo para el condado de Broward, Florida. Visit Lauderdale promueve los 31 municipios de la zona a una audiencia mundial de viajeros de ocio y de negocios como el lugar ideal para Todos bajo el sol en reconocimiento al ambiente acogedor de la zona, y reserva convenciones en el Centro de Convenciones del Condado de Broward y en los hoteles y resorts de la zona. Encuentre más información en visitlauderdale.com y siga a @ VisitLauderdale en Facebook , Instagram , X y YouTube .

Acerca de Latin Biz Today

Latin Biz Today (Latin Business Today, LLC) ha sido un asesor de confianza y un recurso autorizado para la comunidad empresarial latina en los últimos 15 años...Nuestra misión se inspiró en el "entrenador" Dr. Les Fernández y su legado de tutoría y éxito. Mucho más que un sitio de contenido, Latin Biz Today es una marca de medios multiplataforma que informa, inspira, orienta y empodera a los profesionales latinos para que alcancen el éxito a la vez que se mantienen fieles a sus raíces.

"Latin Biz Today, su recurso más importante para impulsar el éxito empresarial y mejorar el trabajo, la vida y la cultura". No se pierda la información sobre negocios y estilo de vida Suscríbase al Boletín de noticias de Latin Biz Today y encuéntrenos aquí: www.LatinBizToday Facebook X LinkedIn www.LatinBizHoy Instagram

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2782306/Visit_Lauderdale.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1338930/5530992/Latin_Business_Today_Logo.jpg

FUENTE Latin Business Today, LLC