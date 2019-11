MIAMI, 1 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- LatinFinance anuncia a los ganadores de los "Banks of the Year Awards 2019", el reconocimiento anual de LatinFinance a la excelencia en servicios financieros en América Latina y el Caribe. Los premios se entregarán el viernes por la noche en el Hotel Mandarin Oriental en la ciudad Miami, durante la cena que organiza LatinFinance anualmente "Latin America Banking Leadership Dinner".

Las instituciones ganadoras de este año lograron un desempeño sobresaliente en servicios financieros en una región que está en constante transformación. Los ganadores fueron determinados por el personal editorial de LatinFinance basados en un exhaustivo proceso de selección que implica en una profunda investigación del sector.

Los premios del Año 2019 incluyen cinco nuevas categorías: Banco digital del Año, la Transformación Digital del Año, el Banco de Gestión Patrimonial del Año, el Banco PYME del Año y el Banco de Finanzas Sostenibles del Año.

Para obtener más información sobre el proceso de selección, así como las instituciones ganadoras, está disponible: www.latinfinance.com/banksoftheyear .

Transacciones e instituciones ganadoras

Banco del Año, Banco del Año Brasil y Banco del Año Chile: Santander

Banco digital del Año: Nubank

Transformación digital del Año: Bradesco

Banco PYME del Año: Bancolombia

Banco de Finanzas Sostenibles del Año: BBVA

Banco del Año Argentina: Banco Galicia

Banco de inversiones del Año Argentina: Goldman Sachs

Banco del Año Bolivia: Banco BISA

Banco de inversión del Año Brasil, Banco de inversión del Año Latam y Banco de gestión patrimonial del Año: BTG Pactual

Banco del Año Caribe y Banco del Año Trinidad y Tobago: Republic Bank

Banco del Año Centroamérica, Banco del Año Costa Rica y Banco del Año Guatemala: BAC Credomatic

Banco de inversiones del Año Chile: JPMorgan

Banco del Año Colombia: Banco de Bogotá

Banco de Inversión del Año Colombia y Banco de Inversión del Año México: Bank of America Merrill Lynch

Banco del Año República Dominicana: Banco Popular Dominicano

Banco del Año Ecuador: Banco Pichincha

Banco del Año El Salvador: Banco Cuscatlán

Banco del Año Honduras: Grupo Financiero Ficohsa

Banco del Año Jamaica: National Commercial Bank

Banco del Año México: Banorte

Banco del Año Nicaragua: Banco Lafise Bancentro

Banco del Año Panamá: Banco General

Banco del Año Paraguay y Banco del Año Uruguay: Itaú

Banco del Año Perú: Banco de Crédito del Perú

Institución multilateral del Año: BID Invest

Nominaciones al premio 2020

Los interesados pueden registrarse y así recibir notificaciones sobre los premios del año que viene: Banks of the Year Awards, Deals of the Year Awards and the Project & Infrastructure Finance Awards, en www.latinfinance.com/awardalerts .

Sobre LatinFinance

LatinFinance es la plataforma global líder que proporciona información única sobre los mercados financieros y las economías de América Latina y el Caribe.

Con 30 años de excelencia editorial, sus publicaciones en inglés ofrecen información de alto valor a un público internacional conformado por altos ejecutivos de corporaciones, oficiales de gobierno e inversionistas, mientras que sus eventos convocan a estas comunidades en foros centrados en la dinámica de esos mercados.

