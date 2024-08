L'augmentation de la demande d'énergie globale et le sous-investissement dans le gaz et les énergies propres mettent en péril l'approvisionnement énergétique mondial

Les objectifs énergétiques pour 2030 ne sont visiblement pas atteignables

STAVANGER, Norvège, 27 août 2024 /PRNewswire/ -- L'Union internationale du gaz (UIG), Snam et le partenaire de connaissance Rystad Energy, publient le rapport mondial sur le gaz 2024 (GGR) lors de la conférence ONS.

Les marchés mondiaux du gaz restent en équilibre fragile, avec une croissance limitée de l'offre alors que la demande augmente régulièrement, de 1,5 % en 2023, avec une accélération attendue à 2,1 % d'ici la fin de 2024. L'Asie reste le principal moteur de cette croissance, tandis que l'Amérique du Nord et le Moyen-Orient sont en tête pour les exportations.

Si la demande de gaz continue d'augmenter comme au cours des quatre dernières années, sans développement supplémentaire de la production, on s'attend à une pénurie de 22 % de l'offre mondiale d'ici 2030. Si la demande continue à se renforcer, le déficit sera plus prononcé. Cela souligne la nécessité urgente d'augmenter les investissements.

La demande d'énergie a continué d'augmenter dans les régions développées et en développement, tandis que la combustion du charbon a augmenté plus que jamais en 2023, restant la plus grande source d'émissions énergétiques mondiales - qui a battu un autre record. Si les tendances actuelles de la demande et de l'offre d'énergie se maintiennent, les objectifs fixés pour 2030 dans les scénarios de décarbonisation axés sur les politiques ne seront très probablement pas atteints. En fait, malgré les efforts déployés pour améliorer l'efficacité et le déclin industriel en cours, l'Europe a connu une croissance de la demande d'énergie. En Amérique du Nord, la demande d'énergie a dépassé les niveaux de 2019 et continue de grimper, alimentée par le secteur des transports et les centres de données d'IA. La demande asiatique est également en pleine expansion, notamment dans les secteurs industriels de l'Inde et de la Chine. Dans le même temps, la demande d'énergie en Afrique augmente plus rapidement que dans la plupart des régions, sous l'effet du développement urbain, même si elle n'atteint pas encore les niveaux requis pour un accès total à l'énergie, car l'accès équitable à l'électricité reste un défi important en Afrique et dans certaines parties de l'Amérique du Sud.

Pour contenir la croissance des émissions de gaz à effet de serre et assurer l'équilibre du marché mondial du gaz, il est essentiel d'accroître les investissements dans l'approvisionnement en gaz naturel et de développer les technologies du biométhane, du captage et du stockage du carbone (CSC) et de l'hydrogène à faible teneur en carbone. Le gaz naturel offre aujourd'hui une possibilité immédiate de réduire de 50 % les émissions dues au charbon et de 30 % celles dues au pétrole, grâce à des changements rentables. Le biométhane est un substitut direct du gaz naturel. Aujourd'hui, son volume est nettement inférieur à son potentiel, puisqu'il représente environ 1 % du marché du gaz naturel, et il est principalement produit sur le site en Amérique du Nord et en Europe. Cependant, de nouveaux centres de production émergent dans des pays comme la Chine et l'Inde. La capacité de captage du CO 2 , une technologie cruciale pour la réussite de la transition énergétique, gagne également du terrain, mais son échelle est encore bien inférieure à ce qui est nécessaire, tout comme pour le biométhane et l'hydrogène à faible teneur en carbone. Ces technologies joueront un rôle essentiel dans la décarbonisation de l'approvisionnement énergétique (en particulier dans les secteurs difficiles à abattre) et dans la garantie de sa résilience. Il est essentiel de les transposer à plus grande échelle, ce qui nécessite des investissements urgents et des politiques permettant de commencer à construire les volumes croissants de propositions de projets.

La présidente de l'UGI, Mme Li Yalan, a commenté l'événement : La demande d'énergie et de gaz continue d'augmenter, sous l'effet de l'amélioration du niveau de vie dans les pays en développement, des nouvelles tendances de la demande et de la croissance continue dans les régions développées. Nous devons trouver un moyen réaliste d'équilibrer ces tendances avec des objectifs de durabilité à long terme, tels que la mise en place d'un système énergétique diversifié, et des approches globales pour lutter contre le changement climatique. L'adoption de solutions innovantes et de politiques flexibles sera essentielle pour naviguer dans ce paysage énergétique très incertain.

Stefano Venier, PDG de Snam, a commenté l'événement : La transition énergétique représente un défi unique pour l'humanité. Un voyage qui ne sera pas linéaire, marqué par de grandes aspirations et de nombreux obstacles, allant des tensions géopolitiques aux perturbations technologiques et aux développements imprévisibles de l'économie mondiale. Dans cette transformation en constante évolution, le gaz naturel et les infrastructures connexes représentent un élément essentiel de résilience durable pour le système énergétique mondial, tandis que les nouvelles molécules vertes et à faible teneur en carbone joueront un rôle essentiel dans la réalisation d'une transition juste et technologiquement neutre.

Jarand Rystad, PDG de Rystad Energy, a commenté l'événement :

Le gaz naturel, qui représente aujourd'hui 30 % de l'ensemble des combustibles fossiles, est moins cher et plus propre que le pétrole et le charbon, et ses émissions sont nettement inférieures à celles de ces deux combustibles. Avec l'élargissement de l'accès au GNL, le gaz naturel est en passe de dépasser le charbon d'ici à 2030 et le pétrole d'ici à 2050. Nous sommes fiers de soutenir l'UGI et la Snam en détaillant ces tendances clés du marché et la trajectoire future du gaz naturel.

