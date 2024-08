Steigender Energiebedarf in allen Regionen und unzureichende Investitionen in Gas und saubere Energie gefährden die globale Energieversorgung, so dass die Energieziele für 2030 deutlich außer Reichweite sind

STAVANGER, Norwegen, 27. August 2024 /PRNewswire/ -- Die International Gas Union (IGU), Snam und der Wissenspartner Rystad Energy veröffentlichen den Global Gas Report (GGR) 2024 auf der ONS Konferenz.

Die globalen Gasmärkte befinden sich nach wie vor in einem fragilen Gleichgewicht mit einem begrenzten Angebotswachstum, während die Nachfrage stetig steigt, und zwar um 1,5 % im Jahr 2023, mit einer erwarteten Beschleunigung auf 2,1 % bis Ende 2024. Asien ist nach wie vor der wichtigste Motor für dieses Wachstum, während Nordamerika und der Nahe Osten bei den Exporten führend sind.

Sollte die Gasnachfrage weiterhin so steigen wie in den letzten vier Jahren, wird ohne zusätzliche Produktionsentwicklung bis 2030 ein globales Versorgungsdefizit von 22 % erwartet. Wenn die Nachfrage weiter zunimmt, wird das Defizit noch deutlicher ausfallen. Dies unterstreicht die dringende Notwendigkeit, die Investitionen zu erhöhen.

Die Energienachfrage ist in den Industrie- und Entwicklungsregionen weiter gestiegen, während die Verbrennung von Kohle im Jahr 2023 mehr denn je zunahm und die größte Quelle globaler Energieemissionen blieb - was einen weiteren Rekord bedeutete. Wenn die derzeitigen Trends bei der Energienachfrage und -versorgung anhalten, werden die in den politisch motivierten Dekarbonisierungsszenarien für 2030 festgelegten Ziele höchstwahrscheinlich verfehlt. Tatsächlich ist die Energienachfrage in Europa trotz der Bemühungen um mehr Effizienz und des anhaltenden industriellen Rückgangs gestiegen. In Nordamerika hat die Energienachfrage das Niveau von 2019 überschritten und steigt weiter an, angetrieben durch den Verkehrssektor und KI-Rechenzentren. Auch in Asien steigt die Nachfrage, insbesondere in den industriellen Sektoren Indiens und Chinas. In der Zwischenzeit wächst die Energienachfrage in Afrika schneller als in den meisten anderen Regionen, was auf die städtische Entwicklung zurückzuführen ist, auch wenn sie immer noch nicht das Niveau erreicht, das für einen vollständigen Zugang zu Energie erforderlich ist, da ein gerechter Zugang zu Elektrizität in Afrika und Teilen Südamerikas immer noch eine große Herausforderung darstellt.

Um den Anstieg der Treibhausgasemissionen einzudämmen und das Gleichgewicht auf dem globalen Gasmarkt zu sichern, ist es von entscheidender Bedeutung, sowohl die Investitionen in die Erdgasversorgung zu erhöhen als auch Biomethan, Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) sowie kohlenstoffarme Wasserstofftechnologien zu verbreiten. Erdgas bietet heute die unmittelbare Möglichkeit, die Emissionen von Kohle um 50 % und von Öl um 30 % zu senken, indem es kosteneffizient umgestellt wird. Biomethan ist eine direkte Substitution von Erdgas. Heute liegt sein Umfang mit etwa 1 % des Erdgasmarktes deutlich unter dem Potenzial, und es wird hauptsächlich in Nordamerika und Europa gefördert . Es entstehen jedoch neue Produktionszentren in Drehscheiben wie China und Indien. Die CO 2 Abscheidungskapazitäten, die für eine erfolgreiche Energiewende von entscheidender Bedeutung sind, gewinnen ebenfalls an Dynamik, bleiben aber in ihrem Umfang noch weit hinter dem Bedarf zurück, ebenso wie bei Biomethan und kohlenstoffarmem Wasserstoff. Diese Technologien werden eine entscheidende Rolle bei der Dekarbonisierung der Energieversorgung (insbesondere in schwer abbaubaren Sektoren) und der Gewährleistung ihrer Widerstandsfähigkeit spielen. Es ist wichtig, sie zu skalieren, was dringende Investitionen erfordert und die Politik in die Lage versetzt, die wachsende Zahl von Projektvorschlägen zu realisieren.

Die Präsidentin der IGU, Frau Li Yalan, kommentierte: Die Energie- und Gasnachfrage nimmt weiter zu, angetrieben durch den steigenden Lebensstandard in den Entwicklungsländern, neue Nachfragetrends und das anhaltende Wachstum in den entwickelten Regionen. Wir müssen einen realistischen Weg finden, um diese Trends mit langfristigen Nachhaltigkeitszielen, wie dem Aufbau eines diversifizierten Energiesystems, und umfassenden Konzepten zur Bekämpfung des Klimawandels in Einklang zu bringen. Die Einführung innovativer Lösungen und flexibler politischer Maßnahmen ist der Schlüssel zur Bewältigung dieser äußerst unsicheren Energielandschaft.

Der CEO von Snam, Stefano Venier, kommentierte: Die Energiewende ist eine einzigartige Herausforderung für die Menschheit. Eine Reise, die nicht geradlinig verlaufen wird, geprägt von großen Ambitionen und vielen Hürden, von geopolitischen Spannungen bis hin zu technologischen Störungen und unvorhersehbaren Entwicklungen der Weltwirtschaft. In diesem sich ständig weiterentwickelnden Wandel stellen Erdgas und die damit verbundene Infrastruktur ein entscheidendes Element für die nachhaltige Widerstandsfähigkeit des globalen Energiesystems dar, während neue grüne und kohlenstoffarme Moleküle eine wesentliche Rolle für einen gerechten und technologisch neutralen Übergang spielen werden.

Der CEO von Rystad Energy, Jarand Rystad, kommentierte:

Erdgas, das inzwischen 30 % des fossilen Brennstoffmixes ausmacht, ist billiger und sauberer als Erdöl und Kohle und hat deutlich geringere Emissionen als beide. Da der Zugang zu LNG weltweit zunimmt, ist Erdgas auf dem besten Weg, Kohle bis 2030 und Öl bis 2050 zu überholen. Wir sind stolz darauf, IGU und Snam bei der Beschreibung dieser wichtigen Markttrends und der zukünftigen Entwicklung von Erdgas zu unterstützen.

Über den Bericht: Die Ausgabe 2024 des Global Gas Report ist eine Gemeinschaftsarbeit von IGU und Snam, erstellt von Rystad Energy. Ziel ist es, der globalen Gasindustrie Einblicke in den Sektor zu geben und ihre Interessengruppen, Partner und globalen Entscheidungsträger über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren und künftige Prioritäten aufzuzeigen. Dies ist die sechste jährliche Veröffentlichung, wobei der erste globale Gasbericht von der IGU und Snam für die Weltgaskonferenz 2018 vorgelegt wurde.

