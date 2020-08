LaunchPad Medical est rebaptisée RevBio et lance un nouveau site Web actualisé

« De nombreux partenaires de recherche, investisseurs et partenaires commerciaux trouvaient que notre ancien nom ne véhiculait pas de façon adéquate l'aspect transformationnel de la technologie Tetranite, a expliqué Brian Hess, PDG de RevBio, Inc. Nous sommes persuadés que ce nouveau nom reflètera mieux l'identité de notre entreprise et la nature de nos produits. »

Dans le cadre de ses activités de repositionnement, la société a également lancé un nouveau site Web (www.revbio.com) qui fournit des renseignements détaillés sur les marchés qu'elle cherche à pénétrer et sur le statut de ses produits en cours de développement. Michael Tiedemann, directeur principal de la création de M! Brand Consulting a joué un rôle déterminant dans la création du nouveau nom de la marque et dans l'élaboration du matériel de marketing de la société. « RevBio s'apprête à lancer une nouvelle technologie bioactive pour plusieurs applications humaines et vétérinaires, a déclaré Michael Tiedemann. L'identité de la nouvelle marque devait absolument véhiculer la nature exceptionnelle de cette technologie et de la société qui se consacre à la développer. »

À propos de RevBio

Anciennement connu sous le nom de LaunchPad Medical, RevBio est un fabricant de dispositifs médicaux utilisés au stade clinique qui met au point et commercialise un biomatériau d'adhésif osseux breveté, synthétique, injectable, auto-durcissant et ostéoconducteur appelé Tetranite®. La société développe tout d'abord cette technologie pour le marché dentaire, et a récemment lancé deux études cliniques sur l'utilisation du Tetranite pour stabiliser immédiatement les implants dentaires placés dans des sites dont la stabilité primaire est insuffisante. La société s'attache également à mettre au point des applications adhésives sur le marché plus général de l'orthopédie. La technologie Tetranite mise au point par RevBio n'a pas encore été approuvée pour un usage commercial.

