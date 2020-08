LaunchPad Medical wird zu RevBio und startet eine aktualisierte Website

Angesichts mehrerer in der Entwicklung befindlicher Anwendungen für sein Knochenkleber-Biomaterial soll die neue Marke die Ziele des Unternehmens besser vermitteln

LOWELL, Massachusetts, 4. August 2020 /PRNewswire/ -- Führungskräfte von LaunchPad Medical, Inc. gaben bekannt, dass das Unternehmen ab jetzt unter einer neuen Marke firmiert. Der neue Name RevBio wurde gewählt, da er das Ziel der Entwicklung der revolutionären Tetranite® Knochenkleber-Biomaterialplattform besser zum Ausdruck bringt. Das Unternehmen hat sich auch einen neuen Slogan „Transforming Bone Repair" gegeben, der den Fokus des Unternehmens auf das Knochen- und Muskelsystem bei der Entwicklung von Produkten sowohl für dentale als auch orthopädische Anwendungen besser definiert. In diesem Bereich könnte sein patentiertes Biomaterial den Behandlungsstandard für Patienten erheblich verbessern und Ärzten eine weniger invasive Behandlungsoption bieten.