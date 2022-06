Lauréat de six prix, Yili continue de renforcer son profil de leader mondial de l'innovation

Le World Dairy Innovation Awards s'est tenu en même temps que le congrès. Grâce aux synergies stratégiques et à l'intégration des ressources, le groupe Yili et sa filiale Ausnutria ont remporté six prix, dans les domaines de la conception d'emballages, de la nutrition infantile, des produits laitiers sans intolérance, de la crème glacée, du fromage et des snacks aux produits laitiers.

L'un des juges a déclaré : « Yili prend réellement le pouls lorsqu'il s'agit d'identifier les lacunes du marché et de créer des produits innovants et brillants qui ont à la fois un goût et une apparence agréables tout en servant un but. »

Le Dr Yun a expliqué comment Yili s'est concentré sur la construction d'un réseau d'innovation intégré à l'échelle mondiale, ce qui a aidé l'entreprise à gagner une reconnaissance mondiale. « En intégrant des talents et des ressources de renseignements, nous avons actuellement mis en place un total de 15 centres d'innovation dispersés dans le monde, et une "chaîne de renseignement mondiale" a maintenant été établie. »

Développer des produits de santé grâce à une innovation centrée sur le consommateur

« Guidée par notre nouvelle vision de la création de valeur, Yili poursuit son développement en tant qu'entreprise axée sur l'innovation. Nous sommes déterminés à lancer des produits de santé qui répondent aux besoins de tous les types de consommateurs, quel que soit leur cycle de vie ou leur scénario », a déclaré le Dr Yun.

Pour que les consommateurs puissent profiter librement du fromage sans contraintes de conservation, Yili a mis au point la sucette de fromage ambiant, qui a remporté le prix du « Meilleur fromage », riche en nutriments et pouvant être conservée en toute sécurité à température ambiante. Revisitant l'esthétique traditionnelle chinoise, la crème glacée au lait frais Xujinhuan 3D a été conçue sous la forme élégante d'un éventail chinois, avec des peintures traditionnelles gravées sur la surface. Élaborée à partir de lait et d'ingrédients de qualité mondiale, cette belle apparence s'accompagne également d'un bon goût et d'une nutrition saine. Pour les hommes d'âge moyen et les personnes âgées, un groupe qui se concentre davantage sur la santé des os et la forme physique, le lait sans lactose Shuhua pour papa contient 50 % de calcium naturel, de vitamine D et de taurine en plus. En appliquant la technologie brevetée de Yili d'hydrolyse du lactose LHT, le produit répond également au problème de l'intolérance au lactose qui est courant chez les consommateurs asiatiques.

Lors du congrès, le Dr Yun a également fait part des progrès de l'entreprise dans la construction d'une « Dairy Silicon Valley ». En juin, quatre projets clés de la Yili's Future Intelligence and Healthy Valley seront mis en service à Hohhot, dans la région autonome de Mongolie intérieure, notamment une base de production de lait liquide, une base de production de lait en poudre, la Chilechuan Ecological Smart Farm et le Yili Intelligent Manufacturing Experience Center.

Engagement à construire un avenir sans émissions de CO2

Parlant du rôle des produits laitiers dans la lutte contre le changement climatique, le Dr Yun a déclaré : « Embrassant la marée du développement durable à travers le monde, Yili a déployé des produits et des usines à carbone zéro, a publié la Feuille de route vers un avenir à carbone zéro, et a joint ses mains à celles de ses partenaires tout au long de la chaîne industrielle pour construire un avenir à carbone zéro. »

En avril, Yili a pris la tête de l'industrie alimentaire chinoise en lançant des objectifs de réduction du carbone assortis d'un calendrier, visant à atteindre la neutralité carbone à l'échelle de la chaîne industrielle avant 2050.

Le 5 juin, Yili a également présenté l'emballage « sans impression, avec moins d'encre ». En appliquant la technologie d'impression à réduction d'encre, l'emballage est capable d'économiser 60 % de la consommation d'encre. Le carton extérieur est composé à 80 % de papier recyclé. En utilisant des poignées en papier, chaque 100 000 cartons extérieurs permettra de réduire la consommation de plastique de 260 kg.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1841564/image_1.jpg

SOURCE Yili Group