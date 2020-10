Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii oraz międzynarodowi eksperci wezmą udział w organizowanym przez CBMM wydarzeniu poświęconym produktom akumulatorowym

Uznani naukowcy i przedstawiciele z branży porozmawiają o nowych technologiach w ramach darmowych webinarów.

SAO PAULO, 20 października 2020 r. /PRNewswire/ - W celu poszerzania wiedzy z zakresu akumulatorów i omówienia ostatnich osiągnięć, przedstawiciele ośrodków akademickich i prywatnych przedsiębiorstw, którzy są ekspertami w tej dziedzinie, wezmą udział w trzech wirtualnych spotkaniach, które odbędą się w dniach 20, 21 i 22 października. W centrum debaty znajdą się pionierskie rozwiązania pozwalające na zastosowanie bardziej zrównoważonych i bezpiecznych materiałów oraz na ultra-szybkie ładowanie akumulatorów.

Wydarzenie otworzy John B. Goodenough, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, który wniósł ogromny wkład w wynalezienie akumulatorów litowych. „Jest to doskonała okazja do podjęcia globalnej debaty na ten temat. Przyszłość naszego społeczeństwa jest uzależniona od czystej, odnawialnej i dostępnej energii. Są to wyzwania, do których odniesiemy się podczas wydarzenia" − powiedział Goodenough.

Uznani naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge (Anglia), Narodowego Uniwersytetu w Singapurze (Singapur), Uniwersytetu Teksańskiego (Austin, USA), Uniwersytetu Kalifornijskiego (Santa Barbara, USA) i Uniwersytetu w São Paulo (Brazylia) wystąpią jako prelegenci obok przedstawicieli międzynarodowych firm, takich jak ABB, oraz uznanych w branży startupów.

Wydarzenie organizowane przez spółkę CBMM, która jest światowym liderem w obszarze wytwarzania i komercjalizacji produktów z niobu, ma na celu promowanie dzielenia się informacjami technicznymi przez badaczy z wiodących ośrodków akademickich i najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa z całego świata.

„Posiadamy solidny program technologiczny, dzięki któremu możemy tworzyć pionierskie rozwiązania. Akumulatory stanowią jeden z obszarów kluczowych naszej firmy w kontekście rozwoju ukierunkowanego na innowację. Tego rodzaju wydarzenia stwarzają szansę czynienia dalszych postępów w tym względzie" − wyjaśnił Rogério Ribas, kierownik wykonawczy CBMM ds. produktów akumulatorowych.

Program wydarzenia i bezpłatny udział są dostępne za pośrednictwem strony: https://www.eventbrite.co.uk/e/towards-extreme-fast-charging-and-high-energy-batteries-webinar-series-tickets-123440113703

CBMM

CBMM jest światowym liderem w obszarze wytwarzania i komercjalizacji produktów z niobu, które są dostarczane do ponad 400 klientów z 40 krajów. Spółka, której siedziba główna znajduje się w Brazylii, zaś filie i podmioty zależne działają w Chinach, Holandii, Singapurze, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych, dostarcza zaawansowane produkty i technologię podmiotom z sektora infrastruktury, mobilności, lotnictwa i energetyki. W 2019 r. spółka zainwestowała w startup 2DM dedykowany grafenowi.

