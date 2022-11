LAURENT GARDINIER, NOVO PRESIDENTE DA RELAIS & CHÂTEAUX, ELEITO EM 14 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VENEZA, NO 52º CONGRESSO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO

É oficial: Laurent Gardinier foi nomeado sucessor do atual presidente Philippe Gombert. Ele assumirá o cargo em 1º de janeiro de 2023 após uma transferência de seis semanas.

O novo Presidente: reafirmando nossos compromissos

PARIS, 18 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Laurent Gardinier, um coproprietário, juntamente com seus irmãos, do Relais & Châteaux Domaine Les Crayères, na Champagne, e do restaurante parisiense Le Taillevent, representa atualmente a associação como delegado nacional para a França e atua como membro do conselho de administração há 17 anos. Como presidente, além de honrar os compromissos de seu antecessor, ele se dedicará a atender nossas propriedades membros e a aprimorar a solidariedade da associação Relais & Châteaux e os valores fundamentais que ela incorpora. Ajudado por uma equipe de gestão experiente e complementar que compartilha suas ambições, ele garantirá a vitalidade democrática da Associação, ao mesmo tempo em que oferecerá às equipes objetivos de desenvolvimento e de desempenho claros, equilibrados e ambiciosos.

"Estou focado em três áreas principais: reduzir nossa pegada ambiental com soluções economicamente realistas; preservar a biodiversidade, trabalhar em particular com os nossos chefs. Além disso, aprimorar o respeito por cada um de nossos funcionários e aumentar a responsabilidade social; ao mesmo tempo em que mantemos a saúde financeira de nossa associação", disse Laurent Gardinier.

O Presidente que se retira: dedicação incansável

Philippe Gombert, que foi eleito presidente em novembro de 2013 e permaneceu por dois mandatos sucessivos. Ele permanecerá ativo na associação, como presidente honorário, membro da Commission Network, e como coproprietário, com sua esposa Stéphanie, do Château de la Treyne, na Dordogne, membro do Relais & Châteaux desde 1992. Durante sua administração, em 18 de novembro de 2014, Philippe apresentou à UNESCO uma visão ambiciosa para a associação, prometendo "fazer um mundo melhor por meio da alimentação e da hospitalidade" e "elevar a fina arte de viver". Esta visão, elaborada com Olivier Roellinger, vice-presidente da Relais & Châteaux, e em colaboração com nossos chefs, define as artes da hospitalidade e da culinária com relação ao futuro da terra e de seu povo, levando em consideração a exclusividade de suas 580 propriedades independentes distribuídas em 65 países.

"Estou muito otimista para o futuro da Relais & Châteaux. Entre o Comitê Executivo, o Comitê de Gestão e suas equipes, a associação está em boas mãos. Nossa civilização, nosso mundo, está em um momento decisivo fundamental, mas a Relais & Châteaux tem as pessoas certas e as ferramentas certas para se adaptar, evoluir e avançar com ela", disse Philippe Gombert.

O Comitê Executivo de 2023: habilidades, continuidade e renovação

Laurent Gardinier formou um Comitê Executivo para garantir a governança da Associação. Ele tem oito membros, incluindo quatro novos, e é composto por cinco homens e três mulheres:

Primeiro vice-presidente: George Goeggel, do Auberge du Soleil, Rutherford, Califórnia – membro do Comitê desde 2009.

Vice-presidente, Chefs: Mauro Colagreco, Restaurante Mirazur, Menton, França – membro do novo comitê.

Vice-presidente, África: Shan Varty, Londolozi, na África do Sul – novo membro do comitê.

Vice-presidente, Ásia-Oceania: Kana Otowa, Restaurant Otowa, Tochigi, Japão – membro do novo comitê.

Vice-presidente, Europa: Vito Cinque, Il San Pietro, Positano, Itália – membro do comitê desde 2017.

Secretária Geral: Susanne Gräfin von Moltke, Gut Steinbach Hotel Chalets SPA, Alemanha – membro do comitê desde 2020.

Tesoureiro: Matías de Cristóbal, Awasi, Iguaçu, Argentina, Patagônia, Chile – membro do comitê desde 2017.

Membro: Justin Zammit Tabona, The Xara Palace, Malta – novo membro do comitê.

Além disso, a atual equipe de gestão em Paris apoiará Laurent Gardinier. A equipe é composta por:

Anthony Torkington , Gerente Geral

, Gerente Geral Benoît Juillet, Representante Geral

Lars Seifert , Diretor de Comunicações e Sustentabilidade

, Diretor de Comunicações e Sustentabilidade Arnaud Wielgus , Diretor Comercial e de Marketing

SOBRE A RELAIS & CHÂTEAUX

A Relais & Châteaux, fundada em 1954, é uma associação de 580 hotéis e restaurantes exclusivos em todo o mundo, de propriedade e operada por empreendedores independentes, na sua maioria famílias, que são apaixonados por seu ofício e profundamente empenhados em estabelecer relacionamentos calorosos e duradouros com seus hóspedes. Estabelecida em cinco continentes, desde os vinhedos do Napa Valley à Provence até as praias do Oceano Índico, a Relais & Châteaux convida as pessoas em todo o mundo a saborear viagens deliciosas, descobrir a inimitável arte de viver enraizada em cada cultura local e compartilhar uma experiência incomparável e inesquecível. Os membros da Relais & Châteaux protegem e promovem a riqueza e a diversidade das tradições culinárias e de hospitalidade do mundo, para garantir que continuem a se desenvolver. Eles se dedicam igualmente a preservar o patrimônio local e o meio ambiente, conforme articulado na Visão da associação apresentada à UNESCO em novembro de 2014.

