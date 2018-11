Laurent Lamothe : Ignorer les cybermenaces aujourd'hui entraînera une catastrophe demain

GENÈVE, November 8, 2018 /PRNewswire/ --

Durant son intervention au sommet de Crans Montana à Genève, Laurent Lamothe a mis les participants en garde contre la complaisance envers les cybermenaces et les a encouragés à explorer des solutions visant à protéger les états vulnérables.

Laurent Lamothe, ex-Premier Ministre d'Haïti, Fondateur de la Fondation du Dr Louis G. Lamothe et PDG de la Société LSL World Initiative, participait récemment au 20ième Forum annuel de Crans Montana portant sur la sécurité nationale et mondiale, tenue à Genève, en Suisse, du 24 au 27 octobre dernier. À l'occasion de ce forum, plusieurs dirigeants des secteurs judiciaires et policiers se sont joints à des représentants d'organisations internationales ainsi qu'à plusieurs chefs d'État, ministres et parlementaires pour discuter des enjeux mondiaux de sécurité dans un « monde en butte au rejet et au durcissement ».



En tant que dirigeant d'une organisation dont la mission est d'assister les gouvernements dans l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment par l'entremise des TI et des mécanismes de financement innovant, Laurent Lamothe s'est particulièrement intéressé au programme spécial consacré à la cybersécurité et la gouvernance de l'information, soulignant la pertinence d'un tel programme : « Les usines à Trolls et les attaques de vecteurs menacent de plus en plus la stabilité des démocraties. La capacité d'altérer les perceptions par des cyber attaques représentent un danger bien réel à l'échelle mondiale. Les États doivent comprendre le danger et agir pour se doter de systèmes de protection. »



Parmi les sujets abordés lors de ce programme spécial, les panélistes ont discuté notamment des défis que soulèvent les « Fake News » pour la société, de la règlementation des crypto-monnaies, du développement de la « crypto-diligence », des moyens d'assurer la transparence et la conformité légale des échanges électroniques ainsi que de la lutte contre l'usage malintentionné des technologies à des fins criminelles. Laurent Lamothe n'avait que des éloges pour l'évènement et ses organisateurs, Messieurs Jean-Paul Carteron et Pierre-Emmanuel Quirin, respectivement fondateur et président du Forum Crans Montana : « C'est avec grand plaisir que j'ai participé à cette édition de la conférence sur la cybersécurité à Genève et j'ai été ravi d'ajouter ma voix et ma contribution à cet évènement unique. Jean-Paul et Pierre-Emmanuel accomplissent un travail remarquable. »

