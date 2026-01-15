Laut einer Studie von Loftware modernisieren sich globale Lieferketten angesichts von Störungen in rasantem Tempo

Eine Umfrage unter mehr als 400 Fachleuten aus dem Bereich Lieferkette zeigt, dass vernetzte Netzwerke, Cloud-Technologie und KI für Resilienz, Kosteneinsparungen und Effizienz von zentraler Bedeutung sind

PORTSMOUTH, New Hampshire, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Loftware, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Produktidentifikation und Transparenz in der Lieferkette, hat heute die Veröffentlichung seines Berichts 2026 Top 5 Trends Report bekannt gegeben. Darin wird aufgezeigt, dass Unternehmen weltweit angesichts beispielloser Störungen, geopolitischer Unsicherheiten und steigender regulatorischer Anforderungen dringend Maßnahmen zur Modernisierung ihrer Lieferketten ergreifen.

Der Bericht stützt sich auf Erkenntnisse von mehr als 400 Supply-Chain-Experten aus 55 Ländern und hebt einen entscheidenden Wandel hin zu vernetzten Lieferantennetzwerken, Echtzeit-Verpackungsinformationen und KI-gestützter Automatisierung hervor, da Unternehmen daran arbeiten, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken und in einem unvorhersehbaren globalen Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben.

„Die Zukunft der Lieferketten wird von Agilität und Intelligenz geprägt sein", sagte Jim Bureau, Präsident und CEO von Loftware. „Unsere Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen, die vernetzte Netzwerke, Cloud-Plattformen und KI-gestützte Erkenntnisse nutzen, nicht nur Störungen überstehen, sondern diese sogar in Chancen verwandeln. Durch eine Modernisierung heute können Unternehmen Herausforderungen antizipieren, in Echtzeit handeln und Lieferketten schaffen, die intelligenter, schneller und für alles, was kommt, gerüstet sind."

Die Studie unterstreicht, wie sehr Volatilität zum bestimmenden Merkmal der heutigen Lieferketten geworden ist. Dennoch sind viele Unternehmen nach wie vor unvorbereitet: Laut Daten von Gartner sind nur 29 % der Unternehmen bereit, die nächste Welle von Herausforderungen in der Lieferkette zu bewältigen. Gleichzeitig nimmt der finanzielle Druck zu. Von den befragten Unternehmen mit einem Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar oder mehr erwarten 50 %, dass ihnen Zölle oder Handelsbeschränkungen im kommenden Jahr Kosten von über 1 Million US-Dollar verursachen werden, wobei fast jedes fünfte Unternehmen mit Auswirkungen von über 10 Millionen US-Dollar rechnet.

Dem Bericht zufolge reagieren Unternehmen darauf mit verstärkten Investitionen in Lösungen, die Lieferanten-Ökosysteme vereinheitlichen, konsistente und konforme Produktdaten gewährleisten und die durch isolierte Prozesse verursachten operativen Reibungsverluste reduzieren. Fast 70 % der Befragten glauben, dass der Austausch von Etikettendaten und Standards mit Handelspartnern ihnen helfen würde, schneller auf Störungen zu reagieren – ein Hinweis darauf, dass sich die Branche rasch in Richtung kooperativerer und vernetzterer Netzwerke bewegt. Unternehmen, die solche Modelle bereits eingeführt haben, berichten von messbaren Gewinnen: 48 % geben an, dass Probleme schneller gelöst werden können, und 37 % nennen geringere Betriebskosten.

Die Ergebnisse zeigen auch, dass die geopolitische Unsicherheit Unternehmen dazu zwingt, ihre Compliance-Strategien zu überdenken. Viele Unternehmen haben nach wie vor Schwierigkeiten, Produktdaten und Kennzeichnungsprozesse an neue Zölle oder regulatorische Änderungen anzupassen. 63 % der Unternehmen mit einem Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar bezeichnen diese Anpassungen als „sehr" oder „etwas schwierig". Angesichts der Verlagerung von Lieferketten hin zu Reshoring, Nearshoring und Multi-Sourcing ist eine cloudbasierte Kennzeichnung für die Genauigkeit und Compliance in sich wandelnden Lieferantennetzwerken unerlässlich und hilft Unternehmen, kostspielige Verzögerungen, Grenzaufenthalte und Strafen zu vermeiden.

Auch die Erwartungen der Verbraucher treiben den Wandel voran. Intelligente Verpackungen, die auf Echtzeit-Etikettendaten, dynamischen QR-Codes und vernetzten Produktinformationen basieren, entwickeln sich zu einem wichtigen Instrument zur Verbesserung der Kundenbindung, Nachhaltigkeit und betrieblichen Effizienz. Laut der Studie glauben 91 % der Befragten, dass Echtzeit-Etikettendaten helfen, Abfall und Fehler zu reduzieren und die Effizienz zu verbessern. Unternehmen sehen eine verbesserte Rückverfolgbarkeit (64 %) und eine stärkere Kundenbindung (44 %) als die wichtigsten Vorteile vernetzter Verpackungen. Dies zeigt, dass Marken Verpackungen nicht mehr nur als regulatorische Anforderung betrachten, sondern als strategischen Kanal für Daten, Transparenz und Kundenerfahrung.

Authentizität und Rückverfolgbarkeit sind heute in modernen Lieferketten unverzichtbar, was durch Initiativen wie digitale Produktpässe und 2D-Barcodes der nächsten Generation noch verstärkt wird. Da Verbraucher, Regulierungsbehörden und Handelspartner überprüfbare Produktinformationen verlangen, geben 88 % der Befragten an, dass cloudbasierte Produktidentifizierungsplattformen eine einzige Quelle der Wahrheit darstellen, um eine genaue Verfolgung, Rückverfolgbarkeit und Authentizität zu gewährleisten. Die Studie zeigt, dass eine verbesserte Rückverfolgbarkeit die Compliance (43 %), die Transparenz (40 %), die Audit-Bereitschaft (34 %) und den Schutz vor Fälschungen (27 %) verbessert.

Der Bericht von Loftware zeigt, dass autonome Lieferkettentechnologien an Bedeutung gewinnen. Unterstützt durch SaaS-basierte Etikettierungsplattformen, KI-Analysen und integrierte Daten helfen diese Systeme dabei, Störungen früher zu erkennen, die Logistik in Echtzeit zu optimieren und fehleranfällige Prozesse zu automatisieren. 75 % der Befragten nutzen SaaS-basierte Etikettierung für mehr Resilienz und nennen Vorteile wie höhere Effizienz (41 %), weniger Fehler (37 %), weniger Abfall (33 %) und schnellere Reaktionszeiten (30 %). Da Unternehmen mit einer zunehmenden Komplexität in ihren Lieferantennetzwerken konfrontiert sind, werden diese Fähigkeiten eine zentrale Rolle beim Aufbau von Lieferketten spielen, die nicht nur vernetzt, sondern auch intelligent und selbstoptimierend sind.

Lesen Sie den vollständigen Bericht hier.

