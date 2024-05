L'automatisation dans l'industrie pharmaceutique connaît un nouvel élan : le rapport d'enquête 2024 sur l'industrie d'ArisGlobal met en évidence l'essor des processus de sécurité et de réglementation alimentés par l'IA

Le rythme de transition des entreprises vers l'automatisation intelligente s'accélère : 60 % d'entre elles cherchent à envisager de nouveaux usages ou à accroître leur utilisation des technologies avancées au cours des 18 prochains mois.

Aujourd'hui, alors que plus de 75 % des entreprises déclarent déjà utiliser « une forme » d'automatisation avancée (qui exploite l'IA ou l'apprentissage automatique), seulement 8 % ont appliqué les capacités de nouvelle génération dans « tous » ou « la plupart » des processus.

Surmonter les défis de l'intégration sera la clé de nouveaux progrès, ce qui, du point de vue de la sécurité, pour de nombreuses entreprises, est lié à la capacité d'exploiter des données fiables du monde réel.

BOSTON, 9 mai 2024 /PRNewswire/ -- ArisGlobal , société de technologie innovante dans le domaine des sciences de la vie et créatrice de LifeSphere®, a dévoilé une tendance convaincante parmi les sociétés pharmaceutiques dans son dernier rapport d'enquête 2024 sur l'industrie. Le rapport met en évidence un engagement résolu à adopter l'intelligence artificielle (IA) pour révolutionner l'automatisation de leurs processus de sécurité et de réglementation.

Dans un contexte d'ambitions croissantes pour mettre sur le marché de nouveaux médicaments importants de manière rentable et sans délai, 60 % des entreprises prévoient de réfléchir à l'adoption ou d'accroître l'utilisation de technologies avancées au cours des 18 prochains mois, selon une nouvelle recherche publiée dans le rapport d'enquête 2024 sur l'industrie d'ArisGlobal1.

L'enquête internationale révèle qu'il existe actuellement un écart important entre les intentions des entreprises du secteur des sciences de la vie et leur utilisation réelle des technologies de nouvelle génération. Bien que plus de 75 % des sociétés déclarent aujourd'hui utiliser une forme d'« automatisation avancée » dans leurs processus, seules 8 % d'entre elles ont appliqué les capacités de la prochaine génération à grande échelle.

À ce jour, la difficulté d'intégrer la technologie dans l'infrastructure existante s'est avérée un obstacle important. Si le principal obstacle à l'adoption de l'IA dans les sciences de la vie est le budget (cité par 54 % des sociétés participantes), plus d'un tiers d'entre elles (36 %) mettent en avant une mauvaise intégration avec les technologies existantes. Plus des deux tiers (68 %) des répondants ont estimé qu'il était « très difficile » ou « assez difficile » d'intégrer la technologie d'automatisation à d'autres systèmes ou données.

Il sera important de surmonter ces obstacles si les entreprises veulent profiter des nouvelles opportunités qui émergent de l'exploitation complète des technologies de la prochaine génération. Par exemple, pour utiliser tout le potentiel des données du monde réel (RWD) pour des processus critiques mais à forte intensité de main-d'œuvre, notamment la détection et la validation des signaux de sécurité, les entreprises doivent s'appuyer sur les nouvelles technologies. Cette capacité devient maintenant une option abordable et accessible pour l'industrie.

L'étude d'ArisGlobal a mis en évidence une volonté croissante d'exploiter les RWD dans la mesure du possible, afin d'atteindre le prochain niveau d'innovation en matière de traitement des patients. Un peu plus de la moitié (51 %) des sociétés sont déjà connectées à une forme ou une autre de RWD, et 54 % d'entre elles ont exprimé leur intention d'accroître l'utilisation de ces données. Pour celles qui ne sont pas encore connectées au RWD, 20 % sont en train de se connecter à de telles ressources ou prévoient de le faire dans les 18 mois à venir.

À propos des ambitions grandissantes de l'industrie pour exploiter l'IA et l'apprentissage automatique dans le cadre des processus quotidiens de sécurité et de réglementation, Emmanuel Belabe, vice-président directeur de la réussite des clients chez ArisGlobal, a déclaré : « Le rythme des transitions des entreprises vers l'automatisation intelligente va continuer à s'accélérer en raison des mandats commerciaux et opérationnels, et parce que l'automatisation des processus de R&D de bout en bout, basée sur l'IA, devient beaucoup plus accessible. C'est, dans une large mesure, grâce à des plateformes cloud comme LifeSphere® d'ArisGlobal, qui est alimentée par notre moteur d'automatisation avancé NavaX. Depuis plus de 35 ans, nous collaborons avec les plus grandes entreprises pharmaceutiques pour leur permettre de rester à la pointe de ce qui est possible, à la fois en interne avec notre technologie avancée et par le biais d'alliances stratégiques, par exemple, avec des fournisseurs de données réelles. »

Le rapport d'enquête 2024 complet sur l'industrie d'ArisGlobal, intitulé Life Sciences R&D Transformation: Ambitions for Intelligent Automation & Today's Reality (transformation de la R&D dans les sciences de la vie : ambitions pour l'automatisation intelligente et réalité d'aujourd'hui), peut être téléchargé à l'adresse suivante :

https://www.arisglobal.com/industry-report-2024/

À propos d'ArisGlobal

ArisGlobal, entreprise technologique innovante dans le domaine des sciences de la vie et créatrice de LifeSphere, transforme la façon dont les entreprises des sciences de la vie les plus prospères d'aujourd'hui développent des avancées et commercialisent de nouveaux produits. ArisGlobal, dont le siège social se trouve aux États-Unis, possède des bureaux régionaux en Europe, en Inde, au Japon et en Chine. Pour en savoir plus, suivez ArisGlobal sur LinkedIn. www.arisglobal.com.

