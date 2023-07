L'AUTOMNE 2023 METTRA EN VALEUR UNE GASTRONOMIE ET DES VINS LOCAUX EXCEPTIONNELS

BERGAME ET BRESCIA, CAPITALES DE LA CULTURE ITALIENNE 2023

BERGAME, Italie et BRESCIA, Italie, 28 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Rien ne caractérise un territoire comme sa gastronomie et son vin, synonymes de tradition et de culture en Italie. En tant que capitales de la culture italienne, Bergame et Brescia offrent aux visiteurs une gamme sans précédent de produits, de recettes et de saveurs qui reflètent le passé, épousent le présent et regardent vers l'avenir.

Franciacorta's vineyard ph M Rossetti

Des dizaines d'événements culturels mettant en avant la gastronomie et le vin sont prévus à l'occasion de cette année spéciale. Le Festival annuel Franciacorta in Cantina, les 16 et 17 septembre, propose des visites, des dégustations et des événements exclusifs dans 65 caves, à la découverte des sites où est produit le Franciacorta DOCG. Du 7 au 10 septembre, la Festa del Moscato di Scanzo vous permettra de goûter au joyau de la viticulture bergamasque, de découvrir ses producteurs et ses caves, de visiter Rosciate et le centre historique de Scanzo (des petites villes bergamasques), ainsi que des spectacles musicaux. Pour les amateurs de tourisme lent et durable, le Colli dei Longobardi Strada del Vino e dei Sapori est un tour à vélo des saveurs locales de Brescia, accessible du 2 au 30 septembre.

Bergame, nommée « ville créative de gastronomie » par l'UNESCO, accueille Forme Cult, une grande exposition de produits laitiers qui présente les neuf fromages laitiers DOP de la Cheese Valley de Bergame, le leader européen. Simultanément, le festival des produits laitiers Franciacorta in Bianco présentera des fromages et des vins de qualité à Castegnato à Brescia

Battito, le dessert créé par les Pasticceri Consortia de Bergame et Brescia spécialement pour l'événement, sera officiellement présenté, proclamé et apprécié dans les deux centres-villes.

Bergame et Brescia s'expriment depuis longtemps par la nourriture, le respect et la valorisation des traditions. L'initiative Lombardie orientale réunit producteurs et restaurateurs en tant que garants d'une alimentation sûre et durable, respectueuse de la biodiversité locale, en parfaite adéquation avec le projet Capitale de la culture 2023, une invitation à découvrir les trésors cachés de Bergame et de Brescia.

Informations sur ces événements et d'autres sur bergamobrescia2023.it .

L'événement Bergame et Brescia Capitales italiennes de la Culture 2023 est également soutenu par Intesa Sanpaolo et A2A en tant que partenaires principaux, Brembo en tant que partenaire système, ainsi que Ferrovie dello Stato Italiane et SACBO en tant que partenaires régionaux. Le ministère de la Culture et la région Lombardie sont des partenaires institutionnels, avec la Fondazione Cariplo, la Fondazione della Comunità Bresciana et la Fondazione della Comunità Bergamasca. Le groupe Sole 24 est partenaire média.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2163802/Italian_Capital_of_Culture_2023.jpg

SOURCE Italian Capital of Culture 2023