L'Autorité norvégienne de l'eau et de l'énergie choisit ICEYE pour mettre en place un système de surveillance par satellite à l'échelle nationale

L'intelligence satellitaire permettra d'améliorer la cartographie des risques d'inondation et d'accélérer les interventions d'urgence, grâce à un suivi disponible en temps quasi réel dans toute la Norvège.

ESPOO, Finlande, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- ICEYE, leader mondial de l'intelligence souveraine par satellite, a annoncé aujourd'hui que la Direction norvégienne des ressources en eau et de l'énergie (NVE) l'avait sélectionnée pour fournir un service national de suivi des inondations par satellite, destiné à renforcer la cartographie des risques, à améliorer les interventions d'urgence et à optimiser la connaissance de la situation lors d'événements météorologiques extrêmes sur le continent norvégien et au Svalbard.

Norwegian Water and Energy Authority selects ICEYE to deliver nationwide satellite monitoring capability.

Attribué à l'issue d'un appel d'offres concurrentiel, ce contrat permettra à la NVE de disposer d'informations sur les inondations en temps quasi réel, grâce à la constellation de satellites SAR de pointe d'ICEYE et à ses capacités d'analyse. Ce service permettra à l'agence de mieux surveiller et consigner les inondations, d'évaluer leurs répercussions et de faciliter la prise de décision avant, pendant et après les tempêtes.

Le projet a officiellement démarré en février 2026 et s'étendra sur un an, avec la possibilité de prolonger la collaboration de deux ans. La NVE a également indiqué qu'elle faciliterait la collaboration en matière de partage de données avec d'autres autorités et municipalités norvégiennes dès que les résultats seraient disponibles. Ce contrat couvre les phases d'intégration, de déploiement opérationnel et l'amélioration continue du service.

Dans le cadre de cet accord, ICEYE fournira deux capacités complémentaires. Flood Rapid Impact (FRI) fournit des mises à jour automatisées concernant l'étendue des inondations toutes les six heures pendant les événements en cours, tandis que Flood Insights (FI) offre des analyses détaillées, notamment sur la profondeur de l'eau et les évaluations d'impact, mises à jour toutes les 24 heures pendant toute la durée d'un événement. Ensemble, ces services fournissent à la NVE des informations opportunes et exploitables, aussi bien pendant qu'après des phénomènes météorologiques majeurs.

Avec des fréquences de survol supérieures à la moyenne mondiale d'ICEYE (12 fois par jour) en Norvège, le système d'ICEYE permet d'assurer un suivi continu de l'évolution des inondations et fournit des informations exploitables, même dans des situations qui évoluent rapidement.

Conçu pour faire face aux inondations récurrentes en Norvège, provoquées par la fonte des neiges et les précipitations, ce service soutiendra les efforts de la NVE visant à améliorer la cartographie des risques, à valider les modèles de prévision et à mieux comprendre les répercussions des événements majeurs à l'échelle nationale.

ICEYE Solutions s'appuie sur la plus grande constellation mondiale de satellites SAR commerciaux, capable de produire des images de la surface terrestre quelles que soient les conditions météorologiques ou la luminosité. Cette capacité revêt une importance particulière en Norvège, où la couverture nuageuse persistante, la complexité du relief et l'obscurité saisonnière peuvent limiter l'efficacité du suivi par satellite optique traditionnel.

« Notre suivi SAR permanent offre à la NVE une vue d'ensemble continue, par tous temps, des conséquences des inondations sur l'ensemble du territoire norvégien, fournissant ainsi des informations exploitables en continu permettant de protéger la population et les infrastructures essentielles », a déclaré Andy Read, vice-président en charge des solutions gouvernementales mondiales chez ICEYE.

« Il sera intéressant de voir quels résultats ce service permettra d'obtenir en matière d'alerte aux inondations et de documentation en Norvège. Cela constituera une base importante pour améliorer nos cartes des risques d'inondation dans les années à venir », a déclaré Torsten Starkloff, responsable du groupe de travail sur les inondations au sein de la NVE.

Selon lui, « Ce service pourrait nous permettre d'améliorer la manière dont nous surveillons et documentons les événements hydrologiques majeurs sur l'ensemble du territoire norvégien. Les données ainsi obtenues contribueront à améliorer nos systèmes d'alerte aux inondations et de cartographie des risques, et fourniront des informations précieuses pour la planification et la préparation dans les années à venir ».

Ce service soutiendra les efforts déployés par la NVE en faveur du suivi et de la consignation des événements hydrologiques majeurs sur l'ensemble du réseau hydrographique norvégien, tout en améliorant les capacités de prévision, de planification et d'intervention :

Calibrage et amélioration des modèles hydrauliques afin d'optimiser les cartes des risques d'inondation et de faciliter la conception de mesures de protection contre les inondations

Documentation générale sur l'étendue des inondations, y compris une publication sur Naturhendelser.varsom.no

Évaluation des prévisions d'inondation et des modèles de prévision d'inondation

Soutien aux interventions d'urgence opérationnelles lors d'inondations de grande ampleur et de longue durée

Cette distinction renforce le rôle croissant d'ICEYE dans le soutien aux gouvernements et aux organismes publics grâce à l'intelligence satellitaire en continu, destinée à la préparation aux catastrophes, à la résilience des infrastructures et à la surveillance environnementale.

À propos d'ICEYE

ICEYE est le leader mondial de l'intelligence souveraine par satellite. Nous proposons des solutions de suivi continu permettant de détecter les changements et d'y réagir, n'importe où sur Terre.

ICEYE possède la constellation de satellites SAR (radar à ouverture synthétique) la plus vaste et la plus avancée au monde. Nous fournissons à nos clients des informations décisionnelles de qualité, avec une latence et des délais de mise à jour inégalés, quelles que soient les conditions météorologiques, de jour comme de nuit. Nous proposons cette capacité éprouvée sous la forme d'un système souverain aux gouvernements qui choisissent d'exploiter leur propre constellation.

Les constellations développées par ICEYE répondent aux besoins des clients dans les domaines de la défense et du renseignement, de la surveillance environnementale, de l'assurance et de la gestion des situations d'urgence. Nous facilitons la prise de décisions rapides qui contribuent à un avenir plus sûr.

Fondée en Finlande, où se trouve son siège social, ICEYE est présente à l'échelle mondiale et compte plus de 1 000 collaborateurs répartis en Pologne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Australie, au Japon, aux Émirats arabes unis, en Grèce et aux États-Unis.

Nous sommes une équipe internationale de constructeurs en pleine expansion. iceye.com/joinus

Relations avec les médias : [email protected]

À propos des ressources en eau de la Norvège

Depuis les toutes premières scieries et moulins actionnés par l'eau, les Norvégiens exploitent leurs cours d'eau à des fins industrielles. Grâce à une recherche innovante et à l'esprit d'entreprise, nous avons réussi à acquérir les connaissances nécessaires pour exploiter nos ressources naturelles afin de produire de l'électricité. Aujourd'hui, la Norvège est l'un des principaux producteurs d'énergie hydroélectrique d'Europe.

Assurer un équilibre harmonieux entre la nature et l'industrie est une entreprise passionnante, mais c'est aussi un défi de taille. Depuis sa création en 1921, la Direction norvégienne des ressources en eau et de l'énergie (NVE) a pour mission de veiller à ce que le développement de l'hydroélectricité en Norvège soit à la fois respectueux de l'environnement et bénéfique pour l'ensemble de la société norvégienne.

La NVE est une direction relevant du ministère de l'Énergie, chargée de la gestion des ressources en eau et de l'énergie en Norvège. Nous nous efforçons également de réduire les risques de dégâts liés aux glissements de terrain et aux inondations. La NVE croit en un dialogue ouvert avec les communautés locales et veille à ce que toutes les parties concernées reçoivent les informations nécessaires.

Cette direction a pour objectif d'assurer une gestion intégrée et écologique des réseaux hydrauliques du pays, de promouvoir des marchés de l'énergie efficaces et des systèmes énergétiques rentables, ainsi que de contribuer à une utilisation efficace de l'énergie. Nous assumons également la responsabilité globale du maintien de l'approvisionnement électrique national.

La NVE mène des activités de recherche et développement (R&D) et d'aide au développement international. Elle est également le centre national des experts en hydrologie. De plus, grâce à son expertise en matière de cartographie et d'observation systématiques, la NVE est devenue un acteur majeur de la recherche climatique, aussi bien au niveau national qu'international.

La mission sociale de la NVE couvre de nombreux domaines. Cette brochure vous donne un aperçu de l'étendue de nos missions et des défis passionnants auxquels nous faisons face au quotidien.

www.nve.no