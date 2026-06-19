Norwegische Wasser- und Energiebehörde wählt ICEYE für die Bereitstellung landesweiter Satellitenüberwachungskapazitäten aus

Satellitendaten ermöglichen eine verbesserte Kartierung von Hochwassergefahren und eine schnellere Notfallreaktion, da in ganz Norwegen nahezu in Echtzeit Einblicke in die Hochwassersituation gewonnen werden können.

ESPOO, Finnland, 19. Juni 2026 /PRNewswire/ -- ICEYE, der weltweit führende Anbieter von staatlichen Fernerkundungsdaten, gab heute bekannt, dass die norwegische Behörde für Wasserressourcen und Energie (NVE) ICEYE mit der Bereitstellung eines landesweiten, satellitengestützten Hochwasserüberwachungsdienstes beauftragt hat. Dieser soll die Gefahrenkartierung stärken, die Notfallmaßnahmen verbessern und das Lagebewusstsein bei Unwettern auf dem norwegischen Festland und auf Spitzbergen erhöhen.

Norwegian Water and Energy Authority selects ICEYE to deliver nationwide satellite monitoring capability.

Der im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens vergebene Auftrag wird NVE mit Hochwasserinformationen nahezu in Echtzeit versorgen, die auf der fortschrittlichen SAR-Satellitenkonstellation und den Analysefunktionen von ICEYE basieren. Der Dienst wird der Behörde dabei helfen, Hochwasserereignisse besser zu überwachen und zu dokumentieren, die Auswirkungen zu bewerten und die Entscheidungsfindung vor, während und nach Unwettern zu unterstützen.

Das Projekt wurde im Februar 2026 offiziell eingeleitet und hat eine Laufzeit von einem Jahr, mit der Option, die Vereinbarung um weitere zwei Jahre zu verlängern. Die NVE hat zudem angekündigt, dass sie eine Zusammenarbeit im Bereich des Datenaustauschs mit anderen norwegischen Behörden und Kommunen ermöglichen wird, sobald Ergebnisse vorliegen. Dieser Vertrag umfasst die Einarbeitung, die operative Umsetzung sowie die kontinuierliche Verbesserung der Dienstleistungen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird ICEYE zwei sich ergänzende Funktionen bereitstellen. Flood Rapid Impact (FRI) liefert während aktiver Hochwasserereignisse bis zu alle sechs Stunden automatische Aktualisierungen zum Ausmaß des Hochwassers, während Flood Insights (FI) detaillierte Analysen, einschließlich Wassertiefen- und Auswirkungsbewertungen, bereitstellt, die während der gesamten Dauer eines Ereignisses alle 24 Stunden aktualisiert werden. Zusammen liefern diese Dienste der NVE sowohl während als auch nach schweren Unwettern zeitnahe und umsetzbare Informationen.

Mit Wiederholungsraten in Norwegen, die über dem weltweiten Durchschnitt von ICEYE von 12 Mal pro Tag liegen, ermöglicht das System von ICEYE eine kontinuierliche Überwachung der Hochwasserentwicklung und liefert umsetzbare Erkenntnisse selbst in sich rasch verändernden Situationen.

Der Dienst wurde speziell für die wiederkehrenden, durch Schneeschmelze und Niederschläge verursachten Hochwasserereignisse in Norwegen entwickelt und wird die Bemühungen der NVE unterstützen, die Gefahrenkartierung zu verbessern, Vorhersagemodelle zu validieren und die Auswirkungen größerer Ereignisse im ganzen Land besser zu verstehen.

ICEYE Solutions nutzt die weltweit größte kommerzielle SAR-Satellitenkonstellation, die unabhängig von Wetterbedingungen und Tageslicht Aufnahmen der Erdoberfläche liefern kann. Diese Fähigkeit ist besonders in Norwegen von entscheidender Bedeutung, wo anhaltende Bewölkung, komplexes Gelände und saisonale Dunkelheit die herkömmliche optische Satellitenüberwachung einschränken können.

„Unsere rund um die Uhr verfügbare SAR-Überwachung verschafft NVE einen kontinuierlichen Überblick über die Auswirkungen von Überschwemmungen in ganz Norwegen unter allen Bedingungen und liefert kontinuierlich verwertbare Informationen, die Menschen und kritische Infrastruktur schützen", sagte Andy Read, Vice President of Global Government Solutions bei ICEYE.

„Es wird interessant sein zu sehen, welche Ergebnisse dieser Dienst für die Hochwasserwarnung und -dokumentation in Norwegen liefern kann. Dies wird eine wichtige Grundlage für die Verbesserung unserer Hochwassergefahrenkarten in den kommenden Jahren sein", sagte Torsten Starkloff, Flood Discipline Group Leader beim NVE.

„Dieser Dienst hat das Potenzial, unsere Überwachung und Dokumentation bedeutender Wasserereignisse in ganz Norwegen zu verbessern", sagte Torsten Starkloff, Flood Discipline Group Leader beim NVE. „Die daraus gewonnenen Daten werden dazu beitragen, unsere Hochwasserwarnungen und die Erstellung von Gefahrenkarten zu verbessern, und wertvolle Erkenntnisse für die zukünftige Planung und Vorsorge in den kommenden Jahren liefern."

Der Dienst wird die Bemühungen der NVE unterstützen, bedeutende wasserbezogene Ereignisse in den Flusssystemen Norwegens zu überwachen und zu dokumentieren und gleichzeitig die Fähigkeiten in den Bereichen Vorhersage, Planung und Reaktion zu verbessern:

Kalibrierung und Verbesserung von Hydraulikmodellen zur Optimierung von Hochwassergefahrenkarten und zur Unterstützung bei der Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen

Allgemeine Dokumentation des Ausmaßes der Überschwemmung, einschließlich einer Veröffentlichung auf Naturhendelser.varsom.no

Bewertung von Hochwasservorhersagen und Hochwassermodellen

Unterstützung bei operativen Notfallmaßnahmen während schwerer und lang anhaltender Hochwasserereignisse

Die Vergabe untermauert die wachsende Bedeutung von ICEYE bei der Unterstützung von Regierungen und Behörden durch kontinuierliche Satellitendaten zur Katastrophenvorsorge, zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur und zur Umweltüberwachung.

Informationen zu ICEYE

ICEYE ist weltweit führend im Bereich der staatlichen Fernerkundung. Wir bieten kontinuierliche Überwachungsfunktionen, um Veränderungen an jedem Ort der Erde zu erkennen und darauf zu reagieren.

ICEYE verfügt über die weltweit größte und modernste SAR-Satellitenkonstellation (Synthetic Aperture Radar). Wir bieten unseren Kunden Informationen von unübertroffener Qualität, mit unübertroffener Reaktionsgeschwindigkeit und Aktualisierungshäufigkeit – bei jedem Wetter, Tag und Nacht. Regierungen, die sich dafür entscheiden, eine eigene Satellitenkonstellation zu betreiben, stellen wir diese bewährte Fähigkeit als eigenständiges System zur Verfügung.

Die von ICEYE entwickelten Satellitenkonstellationen bedienen Kunden aus den Bereichen Verteidigung und Nachrichtendienste, Umweltüberwachung, Versicherungen und Katastrophenschutz. Wir ermöglichen schnelle Entscheidungen, die zu einer sichereren Zukunft beitragen.

Das in Finnland gegründete und dort ansässige Unternehmen ICEYE ist weltweit tätig und beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter in Polen, Spanien, Großbritannien, Australien, Japan, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Griechenland und den USA.

Wir sind ein wachsendes internationales Team von Entwicklern. iceye.com/joinus

Medienkontakt: [email protected]

Informationen zu den norwegischen Wasserressourcen

Seit den Anfängen der wasserbetriebenen Sägen und Mühlsteine nutzen die Norweger ihre Wasserwege für industrielle Zwecke. Durch innovative Forschung und unternehmerisches Handeln ist es uns gelungen, das notwendige Wissen zu entwickeln, um unsere natürlichen Ressourcen zur Stromerzeugung zu nutzen. Heute ist Norwegen einer der führenden Wasserkraftproduzenten Europas.

Ein gut funktionierendes Zusammenspiel zwischen Natur und Industrie zu gewährleisten, ist spannend, aber auch eine Herausforderung. Seit seiner Gründung im Jahr 1921 besteht der Auftrag der norwegischen Wasser- und Energiebehörde (NVE) darin, sicherzustellen, dass der Ausbau der norwegischen Wasserkraft sowohl umweltfreundlich ist als auch der gesamten norwegischen Gesellschaft zugutekommt.

Die NVE ist eine dem Energieministerium unterstellte Behörde und für die Bewirtschaftung der Wasser- und Energieressourcen Norwegens zuständig. Außerdem setzen wir uns dafür ein, das Risiko von Schäden durch Erdrutsche und Überschwemmungen zu verringern. Die NVE legt Wert auf einen offenen Dialog mit den lokalen Gemeinden und sorgt dafür, dass alle Beteiligten die erforderlichen Informationen erhalten.

Die Direktion hat sich zum Ziel gesetzt, eine integrierte und umweltverträgliche Bewirtschaftung der Wassersysteme des Landes sicherzustellen, effiziente Energiemärkte und kosteneffiziente Energiesysteme zu fördern sowie zu einer effizienten Energienutzung beizutragen. Wir tragen zudem die Gesamtverantwortung für die Aufrechterhaltung der nationalen Stromversorgung.

Die NVE ist in den Bereichen Forschung und Entwicklung (F&E) sowie internationale Entwicklungshilfe tätig. Außerdem fungiert die NVE als nationales Kompetenzzentrum für Hydrologie. Darüber hinaus hat sich die NVE mit ihrer Expertise in den Bereichen systematische Kartierung und Beobachtung zu einem wichtigen Akteur sowohl in der nationalen als auch in der internationalen Klimaforschung entwickelt.

Der gesellschaftliche Auftrag der NVE ist vielschichtig. Diese Broschüre gibt einen Einblick in den Umfang unserer Aufgaben und die spannenden Herausforderungen, denen wir uns täglich stellen.

www.nve.no