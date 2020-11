Lavylite gehört zu den weltbesten Kosmetika des Jahres 2020

Die Global Beauty & Wellness Awards haben sich zum prestigeträchtigsten Wettbewerb der Welt entwickelt, da eine professionelle, von allen Medienkonzernen, Sponsoren und Fachorganisationen unabhängige Jury aus führenden Branchenkennern und Experten unter der Leitung von Nadja Swarovski, Mitglied der Geschäftsleitung der Swarovski Group, über das Schicksal der Auszeichnungen entscheidet. Lavylites war bei dieser Veranstaltung in diesem Jahr erfolgreich. In nur wenigen Jahren hat sich das Unternehmen mit Wurzeln am Plattensee in Ungarn von einer Ein-Produkt-Organisation in einem Land zu einer internationalen Organisation entwickelt, die mehr als 30 Produkte in 33 Ländern vertreibt, vor allem in den anspruchsvollen Märkten Deutschland, Schweiz und Österreich sowie in Mitteleuropa. Das Unternehmen gewann drei Hauptpreise und war in zwei Kategorien Finalist vor Marken wie L'Oréal, Estée Lauder und Fenty Beauty by Rihanna. Im Jahr 2020 gehörten Lavyl Auricum und Auricum Sensitive zu den weltweit am schnellsten wachsenden Markenfamilien, während Auricum auch das innovativste Anti-Pandemie-Hautpflegeprodukt war.