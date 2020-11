Lavylites entre os melhores cosméticos do mundo de 2020

O Global Beauty & Wellness Awards passou a ser a competição mais prestigiada do mundo graças ao júri profissional de autoridades líderes da indústria e especialistas independentes de todos os grupos de mídia, patrocinadores e organizações profissionais que decidem o destino dos prêmios sob a liderança de Nadja Swarovski, Membro do Conselho Executivo do Grupo Swarovski. A Lavylites alcançou sucesso neste evento este ano. Em poucos anos, esta empresa com raízes no Lago Balaton, Hungria, passou de uma organização de um só produto em um país para uma organização internacional, distribuindo mais de 30 produtos em 33 países, sobretudo nos exigentes mercados alemão, suíço e austríaco e na Europa Central. A empresa recebeu três importantes prêmios e foi finalista em duas categorias à frente de marcas como L'Oréal, Estée Lauder e Fenty Beauty by Rihanna. Em 2020, as famílias de marcas de crescimento mais rápido do mundo incluíam Lavyl Auricum e Auricum Sensitive, enquanto a Auricum também foi o produto de cuidados da pele antipandêmico mais inovador.