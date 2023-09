LC Financial Holdings Conclui Aquisição da BCM Global, Reforçando Sua Posição como uma Especialista Líder em Crédito Focada em Tecnologia

LONDRES, 1 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A LC Financial Holdings (LCFH) anuncia com orgulho a conclusão bem-sucedida da aquisição da BCM Global (BCM), marcando o próximo passo em sua evolução como especialista em crédito focada em tecnologia. Esta aquisição histórica consolida a força da LCFH na gestão de empréstimos, arrendamentos e hipotecas ao consumidor e às PMEs em toda a Europa.

Fundada em 1998, a LC Financial Holdings é composta pela LCM Partners, uma das principais gestoras de investimentos em crédito alternativo da Europa, o Link Financial Group, que presta serviços a empresas, e a LDMS, uma fornecedora de tecnologia centrada no setor de gestão de crédito. A integração da BCM como quarto pilar do LCFH Group reforça o compromisso da empresa com a inovação e a excelência no atendimento a seus clientes originadores e investidores.

As operações da BCM, abrangendo locais na Irlanda, Reino Unido, Itália e Holanda, passarão a fazer parte integral da família LCFH. As principais linhas de negócios da BCM englobam originação e gestão de hipotecas comerciais e residenciais, terceirização de atividades de administração bancária e administração financeira estruturada. Como uma destacada prestadora de serviços independentes de hipotecas, imóveis e empréstimos comerciais na Europa, a BCM receberá um substancial apoio da LCFH para expandir suas linhas de negócios existentes e desenvolver novos serviços em toda a Europa.

"Nossa colaboração estratégica deve gerar um portfólio expandido de produtos, maior eficiência operacional e um serviço ao cliente ainda melhor para a BCM nos próximos anos. A força combinada do LCFH Group, unida à BCM, irá gerir ativos de mais de 100 bilhões de euros, atendendo a quase 7 milhões de clientes, servindo 110 instituições financeiras em 10 jurisdições, com quase 2.000 profissionais dedicados. Acreditamos verdadeiramente que esta combinação traz enormes benefícios, sobretudo para os clientes e organizações que servimos." disse Paul Burdell, CEO da LCFH.

Antoinette Dunne, CEO da BCM, "Fazer parte do LCFH Group inaugura uma nova era de crescimento e inovação para a BCM. A parceria com a LCFH traz uma nova perspectiva, uma ênfase renovada nos avanços tecnológicos e suporte valioso tanto para expandir as atividades atuais quanto para se aventurar em novos territórios. Unir-se à LCFH redefinirá a estratégia de negócios da BCM, beneficiando os funcionários e forjando novas alianças, ao mesmo tempo em que melhora ainda mais a experiência de nossa base de clientes existente."

