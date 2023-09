LC Financial Holdings finalise l'acquisition de BCM Global, renforçant ainsi sa position de spécialiste du crédit axé sur la technologie

LONDRES, 1er septembre 2023 /PRNewswire/ -- LC Financial Holdings (LCFH) est fière d'annoncer la finalisation de l'acquisition de BCM Global (BCM), marquant ainsi la prochaine étape de son évolution en tant que spécialiste du crédit axé sur la technologie. Cette acquisition historique renforce la position de LCFH dans la gestion des prêts à la consommation et aux PME, des contrats de location et des prêts hypothécaires dans toute l'Europe.

Fondée en 1998, LC Financial Holdings comprend LCM Partners, l'un des principaux gestionnaires d'investissements alternatifs de crédit en Europe, les sociétés de service du Link Financial Group et LDMS, un fournisseur de technologie axé sur le secteur de la gestion du crédit. L'intégration de BCM en tant que quatrième pilier du groupe LCFH renforce l'engagement de la société en faveur de l'innovation et de l'excellence au service de ses clients initiateurs et investisseurs.

Les activités de BCM, qui s'étendent sur des sites en Irlande, au Royaume-Uni, en Italie et aux Pays-Bas, feront partie intégrante de la famille LCFH. Les activités principales de BCM englobent les services d'origination et de gestion de prêts hypothécaires commerciaux et résidentiels, l'externalisation d'activités d'administration bancaire et l'administration de financements structurés. En tant qu'acteur européen indépendant de premier plan dans le domaine des prêts hypothécaires, immobiliers et commerciaux, BCM bénéficiera d'un soutien substantiel de la part de LCFH pour étendre ses activités existantes et développer de nouveaux services dans l'ensemble de l'Europe.

« Notre collaboration stratégique devrait permettre à BCM d'élargir son portefeuille de produits, d'accroître son efficacité opérationnelle et d'améliorer encore son service à la clientèle dans les années à venir. La force combinée du Groupe LCFH et de BCM permettra de gérer des actifs de plus de 100 milliards d'euros pour près de 7 millions de clients, au service de 110 institutions financières dans 10 juridictions, avec près de 2 000 professionnels dédiés. Nous sommes convaincus que ce rapprochement présente d'énormes avantages, surtout pour les clients et les organisations que nous servons », a déclaré Paul Burdell, PDG de LCFH.

Antoinette Dunne, PDG de BCM, déclare : « Faire partie du groupe LCFH ouvre une nouvelle ère de croissance et d'innovation pour BCM. Le partenariat avec LCFH apporte une perspective nouvelle, un accent renouvelé sur les avancées technologiques et un soutien précieux pour développer les activités actuelles et s'aventurer dans de nouveaux territoires. L'adhésion à LCFH redéfinira la stratégie commerciale de BCM, ce qui profitera aux employés et permettra de forger de nouvelles alliances tout en améliorant l'expérience de notre base de clients existante. »

Notes à l'attention des rédacteurs :

À propos de LC Financial Holdings (LCFH)

LC Financial Holdings est un spécialiste du crédit axé sur la technologie qui possède un portefeuille complet d'activités dans le secteur financier. Elle comprend LCM Partners, les sociétés de services financiers Link Financial et LDMS. LCFH s'engage à promouvoir l'innovation et l'excellence dans la gestion du crédit et les services financiers. Brookfield Asset Management (symbole boursier : BAM US) détient une participation minoritaire significative au sein de LCFH et des sociétés du groupe.

À propos de BCM Global (BCM)

BCM Global est un leader européen de la gestion de prêts hypothécaires, immobiliers et commerciaux. Avec des opérations dans plusieurs juridictions, BCM s'engage à fournir un service exceptionnel et des solutions innovantes à ses clients de l'industrie financière.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web de LC Financial Holdings à l'adresse suivante : https://lcfinancialholdings.com/

