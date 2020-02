LC Waikiki zamierza do roku 2023 stać się jednym z trzech najlepiej prosperujących podmiotów branży odzieżowej w Europie

Tysięczny sklep LC Waikiki został otwarty w I kw. 2020 r. i stanowił kolejny ważny punkt planu inwestycji międzynarodowych, którego realizację rozpoczęto w 2009 r. w Rumunii. Tysięczny sklep otwarto 13 lutego 2020 r. w centrum handlowym River Mall w Kijowie, a ceremonię inaugurującą jego działalność uświetniła obecność m.in. Vahapa Küçüka, prezesa Zarządu LC Waikiki, Berny Akyüz Öğüt, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu LC Waikiki oraz Yağmura Ahmeta Güldere'a, tureckiego ambasadora w Kijowie. LC Waikiki prowadzi 35 sklepów i zatrudnia łącznie blisko 1 tys. pracowników w 18 miastach na terenie Ukrainy. Nowo otwarty, dwupoziomowy butik w centrum handlowym River Mall, zajmując powierzchnię 1880 m2 oraz zatrudniając 40 pracowników, będzie największym sklepem LC Waikiki w tym kraju. Koszt inwestycji wyniósł 1 mln dolarów.

Dokonując oceny globalnej ścieżki rozwoju marki, Vahap Küçük, prezes Zarządu LC Waikiki, powiedział: „Kiedy uruchamialiśmy naszą działalność, przyjęliśmy misję, że +każdy zasługuje na to, aby ubierać się dobrze+. Postawiliśmy sobie za cel zapewnienie dostępu do +przystępnej mody+ poza granicami naszego kraju dla przedstawicieli różnych kultur i rynków. Pragniemy dostarczać naszym klientom w różnym wieku produkty wpisujące się w ich styl, przystępne cenowo i wytwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w branży odzieżowej. W perspektywie do 2020 roku zamierzamy stać się jednym z trzech najlepiej prosperujących podmiotów tej branży w Europie".

Podkreślając, że firma ma zamiar w bieżącym roku wejść na rynki kolejnych krajów, Küçük powiedział: „W sierpniu nastąpi otwarcie butiku w Peru, który będzie naszym pierwszym sklepem na w Ameryce Południowej. Planujemy także uruchomić działalność w kolejnych krajach, w tym w Afryce: Zambia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Angola i Senegal; Europie: Węgry; oraz Azji: Mongolia i Turkmenistan. Wchodząc na rynki kolejnych 9 krajów, otworzymy łącznie 130 nowych sklepów, z czego 15 w Turcji, a 115 zagranicą. Od 2020 r. będziemy zatem działać w 56 krajach, na 4 kontynentach, prowadząc w sumie 1125 sklepów. Oznacza to, że całkowita powierzchnia naszych sklepów wyniesie 1950000 m2. Planujemy także rozwijać działalność sieci LCW Dream i LCW Home, które również tworzą naszą markę. Zakładamy, że wartość eksportu produktów naszej marki w 2020 r. wyniesie 1 mld dolarów".

LC Waikiki

LC Waikiki powstała w roku 1988 i od 1997 roku prowadzi działalność pod nazwą LC Waikiki Retail. Misję LC Waikiki odzwierciedla motto „każdy zasługuje na to, aby ubierać się dobrze" oraz koncepcja „przystępnej mody" głoszona w Turcji. LC Waikiki od 32 lat nieprzerwanie rozwija swoją działalność w Turcji i na całym świecie. Będąc wiodącym sprzedawcą detalicznym odzieży gotowej, LC Waikiki dysponuje obecnie ok. 1000 sklepami i zatrudnia ok. 47 tys. pracowników w 47 krajach. www.lcwaikiki.com

