LCM Partners fait l'acquisition d'un portefeuille de prêts garantis espagnol d'une valeur de 300 millions d'euros

« À travers nos fonds LCM, nous avons utilisé un nombre croissant de capitaux ces dernières années afin d'acquérir des prêts pour PME sécurisés, et notre activité de service Link en Espagne a doublé la taille de sa plateforme en 2017. Nous sommes donc ravis d'avoir acquis un portefeuille hypothécaire d'une telle qualité, et qui concorde avec nos points forts. » Adrian Cloake, directeur des investissements chez LCM Partners.

« Nous sommes présents sur le marché des prêts non productifs espagnols depuis 2004, et nous possédons aujourd'hui une présence locale bien établie. C'est notre deuxième acquisition substantielle là-bas en neuf mois et la quatrième transaction en Espagne cette année. Les niveaux d'activité du marché ont assurément augmenté et cette transaction est la preuve de notre capacité à dénicher des investissements attractifs de prêts non productifs pour nos commanditaires. » Paul Burdell, président-directeur général de LCM Partners.

Notes à l'intention des rédacteurs :



LCM Partners est un gestionnaire d'investissements alternatifs européen de premier plan qui se spécialise dans l'achat de portefeuilles entiers de prêts à la consommation et de crédits aux PME. Forte d'une expertise inégalée en matière d'investissement et de gestion de portefeuilles de crédits, LCM a acquis plus de 2 500 transactions de prêts productifs, rééchelonnés et non productifs. La valeur comptable brute d'actifs gérés de LCM Partner se situe actuellement à plus de 26 milliards d'euros.

LCM a remporté plusieurs prix dans le secteur de l'investissement, dont celui de Gestionnaire d'investissements alternatifs de l'année 2017 aux European Pension Awards, après avoir été deux fois primé lors des Private Debt Investor's Awards de 2016 en tant que Gestionnaire européen de créances sinistrées et Société de financement européenne de l'année. Ces récompenses témoignent de la solide expérience de l'équipe, réalisant depuis 1999 un TRI sans endettement de 14,79 %.

LCM est actuellement en train d'affecter des fonds à sa stratégie LCM Credit Opportunities III, pour laquelle la collecte de fonds a été close en 2016, et vient de lancer sa stratégie Strategic Origination and Lending Opportunities (Opportunités de prêts et création stratégique) « SOLO » en mars 2018.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Web de LCM à l'adresse : http://www.lcmpartners.eu.

