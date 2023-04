LCM Partners fecha Estratégia de Oportunidades de Crédito 4 com €4,1 bilhões

LONDRES, 24 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A LCM Partners (LCM) anunciou hoje o encerramento bem-sucedido da Estratégia de Oportunidades de Crédito 4, com compromissos de capital de €4,1 bilhões, valor resultante do fundo combinado e de várias contas gerenciadas separadamente. Os compromissos foram recebidos de 23 sócios cotistas de responsabilidade limitada, com o apoio de alguns dos maiores investidores institucionais do mundo, incluindo planos de previdência, fundos soberanos e seguradoras da América do Norte, da Europa e da Ásia.

Fundado em 1998, o Grupo se tornou um dos maiores gerenciadores de crédito privado da Europa, graças a um histórico incomparável no gerenciamento de empréstimos de consumidores e PMEs. Com mais de 1100 funcionários e 14 escritórios em nove países europeus, a empresa é responsável por cerca de €60 bilhões em empréstimos. Com o respaldo de uma experiente equipe de administração que está no cargo desde 2002, bem como de um armazém de dados que reúne, desde o início, informações sobre empréstimos individuais de mais de 5,3 milhões de clientes, as Oportunidades de Crédito adquirem, a bancos e outras instituições financeiras, pacotes granulares de empréstimos de fácil recebimento, renovados e de difícil recebimento.

Paul Burdell, diretor executivo da LCM Partners, declarou:

"Estamos muito orgulhosos de ter fechado a Estratégia de Oportunidades de Crédito 4 com compromissos no valor de €4,1 bilhões, o que excede nosso objetivo inicial e prova a força de nosso histórico de 24 anos. Estamos entusiasmados em trabalhar com alguns dos mais prestigiados investidores institucionais de crédito privado em todo o mundo, no que continuará sendo um ambiente de investimento muito fértil".

Adrian Cloake, diretor executivo de informação da LCM Partners, acrescentou:

"O ambiente de subida nas taxas de juros está criando inúmeras oportunidades de investimento em empréstimos de fácil e difícil recebimento. 2022 foi um ano de implementação recorde para a LCM e tenho total confiança de que alcançaremos novos patamares em2023. A conclusão de nossa arrecadação de fundos não poderia ser mais oportuna".

Notas aos editores:

Especializada em carteiras de crédito constituídas por empréstimos integrais a consumidores e PMEs, a LCM é um dos principais gerenciadores europeus de ativos alternativos. A LCM tem duas estratégias de dívida privada. Por um lado, a estratégia de Oportunidades de Crédito (COPS), que investe em pacotes de empréstimos de fácil recebimento, renovados e de difícil recebimento; e, por outro, as Oportunidades Estratégicas de Financiamento e Empréstimo (SOLO), uma estratégia de empréstimo direto respaldada em ativos, em conformidade com o artigo 8 do Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis (SFDR) da UE, a qual faz parceria com bancos, PMEs e empresas de financiamento e locação para oferecer financiamento no ponto de venda. A Brookfield Asset Management Ltd tem uma participação minoritária significativa na LCM e nas empresas do Grupo.

Para mais informações, acesse o site da LCM: www.lcmpartners.eu.

