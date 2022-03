LCM Partners ganha dois prêmios da Private Debt Investor 2021

LONDRES, 2º de março de 2022 /PRNewswire/ -- A LCM Partners tem o orgulho de anunciar que ganhou o prêmio de 2021 da Private Debt Investor (Investidor em Títulos da Dívida Privada) nas categorias "Distressed Debt and Special Situations Investor of the Year, Europe" e "Specialty Lender of the Year, Europe".

A Private Debt Investor é a publicação global de referência no mercado de dívidas privadas e monitora as instituições, fundos e transações que moldam os mercados de crédito privado do mundo. Em sua nona edição, os seus prêmios anuais tem os vencedores selecionados com base nos votos recebidos dos leitores da publicação, incluindo participantes do setor de dívidas privadas e a comunidade institucional de investidores.

Esta é a sexta vitória da LCM na categoria European Distressed Debt, vencendo anteriormente em 2015, 2016, 2018, 2019 e 2020. A principal estratégia da LCM, Oportunidades de Crédito ("COPS"), adquire empréstimos ao consumidor e PMEs ativos, renegociados e inadimplentes, e esses prêmios são um reconhecimento da posição inovadora e de liderança da empresa nesta classe de ativos especializados nos últimos 23 anos.

Com base no sucesso dos COPS, a empresa lançou sua estratégia de financiamento especializado de oportunidades estratégicas de originação e empréstimo (SOLO) em março de 2018, que se concentra em empréstimos granulares com base em ativos por meio de parcerias estratégicas de longo prazo com originadores estabelecidos. O prêmio "Specialty Lender of the Year, Europe" é prova das conquistas da empresa na ampliação da implementação da estratégia em outras áreas do mercado, como financiamento de ativos e empréstimos garantidos.

Paul Burdell, CEO da LCM Partners, comentou:

"Estamos honrados e gratos por termos recebido estes dois importantes prêmios da Private Debt Investor, e agradecemos tanto o apoio que recebemos de nossos sócios de responsabilidade limitada, bem como da comunidade mais ampla da PDI.

Já vimos notando a atividade no mercado de crédito ao consumidor e PMEs europeu voltando aos níveis anteriores à pandemia da COVID e esperamos que 2022 seja nosso ano mais movimentado de todos os tempos. À medida que emergimos da fase de pandemia da COVID, o fornecimento de empréstimos inadimplentes que chegam ao mercado parece aumentar ainda mais. Além disso, os bancos continuam impulsionando a eficiência através dos seus modelos de negócios e, como tal, estamos vendo uma oportunidade crescente de criar parcerias de empréstimo com ativos com perfis risco atraentes de retorno ajustados."

Notas aos Editores:

A LCM é uma gestora líder europeia de ativos alternativos sediada em Londres, especializada em carteiras de crédito para consumidores e PMEs. Oferecendo experiência incomparável em investimento e gerenciamento de carteiras de crédito, a LCM tem aproximadamente 6,8 bilhões de euros de capital sacado e/ou comprometido e investiu em mais de 2.800 carteiras de empréstimos ativos, renegociados e inadimplentes.

Para mais informações, acesse o site da LCM em www.lcmpartners.eu.

FONTE LCM Partners

