LCM Partners remporte deux prix « Private Debt Investor 2021 »

LONDRES, 2 mars 2022 /PRNewswire/ -- LCM Partners est fière d'annoncer avoir remporté des prix du Private Debt Investor 2021 pour les catégories « Investisseur de l'année dans le domaine de la dette en difficulté et des situations spéciales, Europe » (« Distressed Debt and Special Situations Investor of the Year, Europe ») et « Prêteur spécialisé de l'année, Europe » (« Specialty Lender of the Year, Europe »).

Private Debt Investor est la publication mondiale de référence en matière de dette privée, qui suit les institutions, les fonds et les transactions qui façonnent les marchés mondiaux du crédit privé. Ses prix annuels en sont à leur neuvième année et les gagnants sont choisis en fonction des votes des lecteurs de la publication, y compris les participants du secteur de la dette privée et la communauté des investisseurs institutionnels.

Il s'agit de la sixième victoire de LCM dans la catégorie « European Distressed Debt », après avoir été lauréate en 2015, 2016, 2018, 2019 et 2020. La stratégie phare de LCM, Credit Opportunities (« COPS »), consiste à acquérir des prêts à la consommation et aux PME performants, rééchelonnés et non performants, et ces prix sont une reconnaissance de la position innovante et de premier plan de l'entreprise au sein de cette classe d'actifs spécialisée au cours des 23 dernières années.

Forte du succès du COPS, la firme a lancé sa stratégie de financement spécialisé, SOLO (« Strategic Origination & Lending Opportunities ») en mars 2018, qui se concentre sur les prêts granulaires adossés à des actifs via des partenariats stratégiques à long terme avec des initiateurs établis. Le prix du « Prêteur spécialisé de l'année en Europe » (« Specialty Lender of the Year, Europe ») témoigne des réalisations de la firme dans le déploiement à grande échelle de la stratégie dans des domaines du marché tels que le financement d'actifs et les prêts garantis.

Paul Burdell, PDG de LCM Partners, a déclaré :

« Nous sommes honorés et reconnaissants d'avoir reçu ces deux prix importants de Private Debt Investor, et nous apprécions énormément le soutien que nous avons reçu de nos commanditaires, ainsi que de la communauté plus large des investisseurs en dette publique.

Nous constatons que l'activité sur le marché européen des prêts à la consommation et aux PME revient aux niveaux antérieurs à la pandémie de Covid, et nous prévoyons que 2022 sera l'année la plus chargée de notre histoire. Alors que nous sortons de la phase pandémique de la crise du Covid, l'offre de prêts non performants qui arrivent sur le marché devrait augmenter davantage. De plus, les banques continuent d'améliorer l'efficacité de leurs modèles économiques et, à ce titre, nous voyons une opportunité croissante de créer des partenariats de prêts adossés à des actifs avec des profils de rendement ajustés au risque attractifs. »

SOURCE LCM Partners