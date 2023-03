LCM Partners ganha dois prêmios Private Debt Investor 2022

LONDRES, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A LCM Partners está muito feliz por anunciar que ganhou dois prêmios Private Debt Investor neste ano: "Distressed Debt and Special Situations Investor of the Year, Europe" e "Speciality Lender of the Year, Europe".

A Private Debt Investor é a publicação global de registro de dívida privada, rastreando as instituições, os fundos e as transações que moldam os mercados mundiais de crédito privado. Seus prêmios anuais estão no décimo ano com os vencedores selecionados com base nos votos recebidos dos leitores da publicação, incluindo participantes do setor de dívida privada e a comunidade de investidores institucionais.

Essa é a sétima vitória da LCM na categoria "European Distressed Debt" com a principal estratégia da empresa, "Oportunidades de Crédito" ("COPS"), adquirindo empréstimos a PME e consumidores adimplentes, reescalonados e malparados. Neste ano, o Grupo também está comemorando seu25º aniversário como uma operadora sempre presente no mercado de crédito europeu, e esses prêmios são o reconhecimento da posição de liderança de mercado da empresa na classe de ativos alternativos.

Em março de 2018, a LCM lançou sua estratégia de financiamento especializado, "SOLO" ("Originação Estratégica e Oportunidades de Empréstimo"), que se concentra em empréstimos granulares garantidos por ativos através de parcerias estratégicas de longo prazo com originadores estabelecidos. Mais especificamente, a SOLO fez um progresso significativo nos últimos cinco anos, construindo uma presença no setor de energias renováveis, financiando ativos de menor valor e equipamentos de serviço em vez dos próprios ativos de infraestrutura maiores.

Paul Burdell, diretor executivo da LCM Partners, disse:

"Esse é um excelente começo do que esperamos ser mais um ano empolgante para a LCM. De fato, a incerteza macroeconômica cria um ambiente no qual nossas estratégias prosperam. O ano de 2022 foi recorde em termos de implantação para nossas situações especiais e a estratégia de empréstimos malparados, e nós acreditamos que isso talvez seja só a ponta do iceberg. No entanto, também vemos uma grande oportunidade no financiamento especializado europeu. Nós estamos posicionados de forma única para fazer parceria com bancos, instituições financeiras e fabricantes de equipamentos originais (OEMs), que também podem se beneficiar do uso de nossa tecnologia proprietária e dos recursos de prestação de empréstimos em um momento em que o capital está se tornando cada vez mais escasso e caro.

Agradeço novamente a todos os nossos clientes e colegas do setor por apoiar nossa indicação para esses prestigiosos prêmios. Nós esperamos recompensar a crença que eles depositaram em nós em 2023".

A LCM é uma gestora líder de ativos alternativos europeia sediada em Londres, especializada em carteiras de crédito para consumidores e PMEs. Oferecendo uma experiência incomparável ao investir e gerenciar carteiras de crédito, a LCM tem aproximadamente €6,9 bilhões de capital sacado e/ou comprometido, e investiu em mais de 4.700 carteiras de empréstimos adimplentes, reescalonados e malparados.

Para mais informações, acesse o site da LCM em www.lcmpartners.eu.

FONTE LCM Partners

