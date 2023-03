LCM Partners gewinnt zwei Private Debt Investor Awards 2022

LONDON, 2. März 2023 /PRNewswire/ -- LCM Partners freut sich sehr, bekanntgeben zu können, dass es in diesem Jahr zwei Private Debt Investor Awards erhalten hat: „Distressed Debt and Special Situations Investor of the Year, Europe" und „Speciality Lender of the Year, Europe".

Private Debt Investor ist die weltweit führende Publikation für Privatkredite und verfolgt die Institutionen, Fonds und Transaktionen, die die privaten Kreditmärkte der Welt prägen. Die jährlichen Auszeichnungen werden bereits zum zehnten Mal vergeben, wobei die Gewinner auf der Grundlage der von den Lesern der Publikation abgegebenen Stimmen ausgewählt werden, darunter Teilnehmer aus der Private-Debt-Branche und institutionelle Anleger.

Dies ist bereits die siebte Würdigung von LCM in der Kategorie „European Distressed Debt", wobei die richtungsweisende Strategie des Unternehmens, Credit Opportunities (COPS), leistungsfähige, umgeschuldete und notleidende Verbraucher- und KMU-Kredite erwirbt. Die Gruppe feiert in diesem Jahr auch ihr 25-jähriges Bestehen als allgegenwärtiger Akteur auf dem europäischen Kreditmarkt, und diese Auszeichnungen sind eine Anerkennung für die marktführende Position des Unternehmens in der Alternativanlagenklasse.

Im März 2018 startete LCM seine Spezialfinanzierungsstrategie SOLO (Strategic Origination & Lending Opportunities), die sich auf granulare, durch Vermögenswerte gesicherte Kredite über langfristige strategische Partnerschaften mit etablierten Originatoren konzentriert. Insbesondere hat SOLO in den letzten fünf Jahren erhebliche Fortschritte beim Aufbau einer Präsenz im Bereich der erneuerbaren Energien gemacht und finanziert eher kleinere Anlagen und Serviceeinrichtungen als die größeren Infrastrukturanlagen selbst.

Paul Burdell, CEO von LCM Partners, stellte fest:

„Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, ein erwartungsgemäß weiteres spannendes Jahr für LCM in Angriff zu nehmen. Tatsächlich schafft makroökonomische Unsicherheit ein Umfeld, in dem unsere Strategien gedeihen. 2022 war ein Rekordjahr in Bezug auf die Bereitstellung für Sondersituationen und die Strategie für notleidende Kredite, und wir glauben, dass dies möglicherweise nur die Spitze des Eisbergs sein wird. Wir sehen jedoch auch eine sehr große Chance in der europäischen Spezialfinanzierung. Wir sind einzigartig positioniert, um mit Banken, Finanzunternehmen und Erstausrüstern (OEMs) zusammenzuarbeiten, die auch von unserer proprietären Technologie und Kreditbetreuung profitieren können, zu einer Zeit, in der das Kapital immer knapper und teurer wird.

Nochmals vielen Dank an alle unsere Kunden und Kollegen aus der Branche, dass sie unsere Nominierung für diese prestigeträchtigen Auszeichnungen unterstützt haben. Wir hoffen sehr, das Vertrauen, das sie 2023 in uns gesetzt haben, zu belohnen."

LCM Partners

Tel.: +44 203 457 5050

[email protected]

Redaktionelle Hinweise:



LCM ist ein führender europäischer Verwalter von Alternativanlagen mit Sitz in London, der sich auf Volldarlehen für Verbraucher und KMU-Kreditportfolios spezialisiert hat. LCM bietet konkurrenzloses Know-how bei der Investition in und der Verwaltung von Kreditportfolios, verfügt über etwa 6,9 Milliarden € gezeichnetes und/oder gebundenes Kapital und hat in über 4.700 Portfolios von leistungsstarken, umgeschuldeten und notleidenden Krediten investiert.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von LCM unter www.lcmpartners.eu.

SOURCE LCM Partners