LCM Partners nomeia Roger Kibble-White como diretor financeiro do grupo

LONDRES, 8 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A LCM Partners, líder europeia em gestão de investimentos alternativos, anunciou hoje que nomeou Roger Kibble-White como diretor financeiro do grupo.

Roger tem ampla experiência como diretor financeiro no setor de investimentos e deixa a Fidelity International, uma gestora líder de fundos com mais de USD 600 bilhões em ativos sob gestão, onde foi diretor financeiro do grupo. Antes dessa função, Roger passou 16 anos na JP Morgan Chase, onde ocupou vários cargos como diretor financeiro global de gestão de ativos, diretor financeiro de tesouraria para a EMEA e diretor de investimentos. Ele é um contador certificado treinado pela KPMG e um competente tesoureiro corporativo.

Roger liderará a equipe financeira do grupo, inclusive ajudando a empresa a cumprir sua estratégia de desenvolvimento corporativo, finanças corporativas, impostos e tesouraria e a executar a estratégia de crescimento do grupo. Como parte da equipe de liderança sênior, Roger trabalhará em estreita colaboração com a diretoria para ajudar a desenvolver o negócio à medida que a escala e alcance geográfico da empresa crescerem.

Paul Burdell, CEO da LCM Partners, disse: "Estamos muito felizes que Roger tenha escolhido se unir a nosso grupo e acreditamos que sua experiência significativa no setor de investimentos complementará nossa equipe em todos os níveis à medida que buscamos desenvolver e expandir ainda mais os negócios nos próximos anos."

Roger Kibble-White, diretor financeiro da LC Financial Holdings, declarou: "Também estou muito feliz por me unir ao grupo e estou realmente animado para trabalhar com a equipe e ajudar a manter e continuar o sucesso da empresa, a fim de dar apoio às ambições de crescimento de longo prazo da empresa."

Consultas da imprensa:

Paul D Burdell

Tel.: +44 203 457 5050

[email protected]

James Hogan

Tel.: +44 203 457 5050

[email protected]

Sobre a LCM Partners:

A LCM Partners é um dos principais investidores alternativos de crédito da Europa.

Fundada em 1998, temos um histórico incomparável de 23 anos como especialistas em crédito privado direcionado a empréstimos ativos e inadimplentes. Com mais de 1.100 funcionários em 14 escritórios em nove países europeus, nosso grupo é responsável por mais de 60 bilhões de euros de valor de empréstimo.

Para mais informações, acesse o site da LCM: www.lcmpartners.eu.

FONTE LCM Partners

SOURCE LCM Partners