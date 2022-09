LCM Partners nomme Roger Kibble-White au poste de directeur financier du groupe

LONDRES, 8 septembre 2022 /PRNewswire/ -- LCM Partners, l'un des principaux gestionnaires d'actifs alternatifs en Europe, a annoncé aujourd'hui la nomination de Roger Kibble-White au poste de directeur financier du groupe.

Roger Kimble-White possède une vaste expérience en tant que directeur financier dans le secteur des placements et quitte son poste de directeur financier chez Fidelity International, un gestionnaire de fonds responsable de plus de 600 milliards de dollars d'actifs. Avant d'occuper ce poste, Roger Kimble-White a passé 16 ans chez JP Morgan Chase, où il a occupé plusieurs postes, notamment directeur financier mondial en gestion d'actifs, directeur financier responsable de la gestion de la trésorerie pour la région EMEA et directeur des investissements. C'est un comptable agréé, formé par KPMG, et un trésorier d'entreprise qualifié.

Roger Kimble-White dirigera l'équipe financière du groupe qui accompagnera le développement des activités de l'entreprise, ses finances, sa stratégie fiscale et de trésorerie ainsi que la stratégie de croissance du groupe. En tant que haut dirigeant, Roger Kimble-White travaillera en étroite collaboration avec le conseil d'administration pour aider à bâtir l'entreprise à mesure que son échelle et sa portée géographique prendront de l'expansion.

Paul Burdell, PDG de LCM Partners, a déclaré : « Nous sommes très heureux que Roger Kimble-White ait choisi de se joindre à notre groupe et nous sommes convaincus que sa vaste expérience dans le secteur des placements complétera notre équipe à tous les niveaux alors que nous cherchons à développer et à faire croître l'entreprise au cours des prochaines années. »

Roger Kibble-White, directeur financier de LC Financial Holdings, a déclaré : « Je suis également très heureux de rejoindre le groupe et je suis impatient de travailler avec l'équipe pour aider à maintenir et à poursuivre le succès de l'entreprise afin de soutenir ses ambitions de croissance à long terme. »

À propos de LCM Partners

LCM Partners est l'un des principaux gestionnaires d'actifs alternatifs en Europe.

Établis en 1998, nous avons 23 ans de succès inégalés en tant qu'experts en crédit privé axés sur les prêts productifs et non productifs. Avec plus de 1 100 personnes réparties dans 14 bureaux à travers 9 pays européens, notre groupe est responsable de plus de 60 milliards d'euros de valeur de prêt.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet de LCM à l'adresse www.lcmpartners.eu .

