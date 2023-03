LCN Capital annonce l'acquisition d'un important portefeuille de supermarchés portugais

L'achat de 49 propriétés consolide la position de LCN en tant que l'un des plus importants propriétaires de supermarchés de la péninsule ibérique

NEW YORK, 16 mars 2023 /PRNewswire/ -- LCN Capital Partners (« LCN »), un chef de file reconnu sur le marché primaire de la cession-bail et de prêts sur mesure, a conclu un accord pour acquérir 49 biens immobiliers commerciaux au Portugal, ce qui en fait l'un des plus grands propriétaires privés de supermarchés dans la péninsule ibérique.

Le portefeuille a été acquis auprès de Trei Real Estate GmbH, un promoteur international et gestionnaire d'actifs basé à Düsseldorf, en Allemagne, actif dans l'immobilier résidentiel et commercial. La transaction a été clôturée le 31 janvier 2023.

Edward LaPuma, cofondateur et associé directeur de LCN Capital Partners, a déclaré : « Au cours de la dernière décennie, nous avons développé notre portefeuille de cession-bail et de prêts sur mesure à travers l'Europe. Nous pensons que ce portefeuille constitue un excellent complément à notre dernier fonds européen et met en évidence notre capacité à établir des partenariats avec nos clients locataires, comme Pingo Doce, pour les aider à se développer et à atteindre leurs objectifs. Après la conclusion de cet investissement, LCN sera l'un des plus grands propriétaires privés de magasins d'alimentation en Europe. Je tiens à remercier l'équipe et les conseillers respectifs qui ont pu conclure cette transaction. De plus, nous souhaitons la bienvenue à Pingo Doce parmi nos importants clients-locataires et nous nous réjouissons de travailler avec eux. »

Le portefeuille d'immeubles commerciaux acquis comprend une surface locative totale d'environ 70 000 mètres carrés. Sur les 49 propriétés acquises, 44 sont louées à Pingo Doce, la deuxième chaîne de supermarchés au Portugal. Les autres propriétés commerciales sont occupées par les chaînes de supermarchés Continente et Minipreço.

En plus des magasins achetés au Portugal, LCN a acquis une série de portefeuilles de supermarchés de grande qualité, essentiels à la mission de l'entreprise, très performants et de grande taille, notamment Mercadona en Espagne, Fortenova en Croatie, Continente Sonae au Portugal et Auchan en Pologne. LCN a investi plus de 700 millions d'euros dans le secteur de la distribution alimentaire en Europe.

« Au cours des dernières années, nous avons favorisé l'expansion de notre portefeuille et nous nous sommes associés à de grands exploitants de magasins d'alimentation pour les soutenir avec notre capital orienté vers le long terme et nous avons acquis leurs actifs essentiels dans le cadre de transactions de cession-bail sur mesure », a déclaré Paolo Rosso, associé de LCN Capital Partners. « Nous continuerons à être un partenaire commercial fiable pour nos clients locataires tout au long des cycles et nous évaluerons de nouveaux partenariats sur le marché de l'alimentation ainsi que dans d'autres secteurs en ce qui concerne les actifs essentiels des entreprises en Europe et en Amérique du Nord », a-t-il ajouté.

Carlos Vieira Neto, vice-président de LCN Capital Partners, a ajouté : « Nous sommes très heureux d'avoir terminé cette acquisition après un processus exceptionnellement concurrentiel dans des conditions de marché changeantes. Nous avons prouvé une fois de plus que nos connaissances locales et nos capacités d'exécution font de nous un partenaire fiable pour les fournisseurs et les locataires. »

LCN Capital Partners est un leader reconnu dans les marchés de la vente-bail et des prêts sur mesure, où les investissements et les baux proviennent directement d'entreprises qui utilisent des biens immobiliers essentiels à leur mission. LCN offre une solution à long terme à ses clients-locataires en leur fournissant une source de capital non bancaire, une monétisation efficace des biens immobiliers inscrits au bilan, un contrôle opérationnel continu des actifs clés, des mesures financières améliorées et des avantages fiscaux potentiels. Les partenaires investisseurs de LCN bénéficient des distributions à long terme et protégées contre l'inflation qu'elle fournit.

Fondée en 2011 par Edward V. LaPuma et Bryan York Colwell, LCN gère aujourd'hui près de 7 milliards de dollars d'actifs à travers plusieurs fonds libellés en dollars américains, en euros et en livres sterling. Basée à New York, LCN possède également des bureaux à Amsterdam, Cologne, Londres, Luxembourg et Palm Beach.

LCN est un leader reconnu sur le marché de la cession-bail et des prêts sur mesure, ayant réalisé plus de 100 investissements et acquis des propriétés dans 16 pays en Amérique du Nord et en Europe. L'équipe d'investissement de LCN possède une vaste expérience en matière de cession-bail dans tous les secteurs, toutes les cotes de crédit, tous les types de biens immobiliers et tous les emplacements. La société s'efforce d'assurer des distributions régulières aux partenaires investisseurs tout en offrant une source de capital alternative aux entreprises propriétaires de biens immobiliers.

