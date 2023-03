LCN Capital kondigt overname aan van belangrijke Portugese supermarktportefeuille

De aankoop van 49 panden verstevigt de positie van LCN als een van de meest prominente verhuurders van kruidenierswinkels op het Iberisch schiereiland

NEW YORK, 16 maart 2023 /PRNewswire/ -- LCN Capital Partners ("LCN"), een erkend leider in de primaire sale-leaseback en build-to-suit markt, heeft een overeenkomst bereikt voor de aankoop van 49 winkelvastgoedobjecten in Portugal, waardoor het een van de grootste particuliere eigenaren van supermarktobjecten in Iberia wordt.

De portefeuille werd overgenomen van Trei Real Estate GmbH, een in Düsseldorf (Duitsland) gevestigde internationale ontwikkelaar en vermogensbeheerder die actief is in het woning- en retailvastgoed. De transactie is gesloten op 31 januari 2023.

Edward LaPuma, medeoprichter en managing partner van LCN Capital Partners, zegt hierover: "Wij hebben onze sale-leaseback en build-to-suit portefeuille in heel Europa de afgelopen tien jaar uitgebreid. Wij geloven dat deze portefeuille een uitstekende aanvulling is op ons meest recente Europese fonds, en uitdrukkelijk wijst op ons vermogen om samen te werken met onze huurders-klanten, zoals Pingo Doce, om hen te helpen groeien en hun doelen te bereiken. Na deze investering zal LCN een van Europa's grootste particuliere eigenaars van kruidenierswinkels zijn. Ik wil het team en de respectieve adviseurs bedanken die deze transactie hebben kunnen afsluiten. Bovendien willen we Pingo Doce verwelkomen als een van onze belangrijke huurders-klanten en kijken we uit naar de samenwerking met hen."

De verworven winkelportefeuille omvat een totale verhuurbare oppervlakte van ongeveer 70.000 vierkante meter. Van de in totaal 49 verworven panden zijn er 44 verhuurd aan Pingo Doce, de op één na grootste supermarktketen in Portugal. De overige winkelpanden zijn in gebruik door de supermarktketens Continente en Minipreço.

Naast de zojuist gekochte winkelpanden in Portugal heeft LCN een reeks hoogwaardige, bedrijfskritische, goed presterende en omvangrijke supermarktportefeuilles verworven, waaronder Mercadona in Spanje, Fortenova in Kroatië, Continente Sonae in Portugal en Auchan in Polen. LCN heeft meer dan 700 miljoen euro geïnvesteerd in investeringen in de levensmiddelensector in heel Europa.

"In de afgelopen jaren hebben wij de uitbreiding van onze portefeuille gestimuleerd en samengewerkt met grote kruideniersbedrijven om hen te ondersteunen met ons op de lange termijn gericht kapitaal en hun kritische activa verworven in sale-leaseback transacties op maat", aldus Paolo Rosso, partner bij LCN Capital Partners. "Wij blijven een betrouwbare zakenpartner voor onze huurders-klanten gedurende de hele cyclus en evalueren nieuwe partnerschappen in de levensmiddelenmarkt en andere sectoren met betrekking tot de kritische activa van ondernemingen in Europa en Noord-Amerika", voegde hij eraan toe.

Carlos Vieira Neto, Vice President bij LCN Capital Partners voegde hieraan toe: "Wij zijn zeer verheugd met de afwikkeling van deze overname na een uitzonderlijk competitief proces in veranderende marktomstandigheden. We hebben opnieuw bewezen dat onze lokale kennis in combinatie met onze uitvoeringscapaciteiten ons tot een betrouwbare partner maken voor zowel verkopers als huurders."

LCN Capital Partners is een erkend leider in de primaire sale-leaseback en build-to-suit markten, waar investeringen en huurcontracten rechtstreeks tot stand komen met zakelijke gebruikers van bedrijfskritisch vastgoed. LCN levert een langetermijnoplossing voor haar huurders-klanten door een niet-bancaire kapitaalbron, efficiënte tegeldemaking van onroerend goed in de balans, voortdurende operationele controle over belangrijke activa, verbeterde financiële statistieken en potentiële belastingvoordelen. De investerende partners van LCN profiteren van de langlopende en inflatiebestendige uitkeringen die LCN levert.

Over LCN Capital Partners

LCN, opgericht in 2011 door Edward V. LaPuma en Bryan York Colwell, beheert nu bijna $7 miljard aan activa over verschillende fondsen in Amerikaanse dollar, euro en pond sterling. LCN heeft zijn hoofdkantoor in New York City en kantoren in Amsterdam, Keulen, Londen, Luxemburg en Palm Beach.

LCN is een erkend leider in de sale-leaseback en build-to-suit markt, met meer dan 100 investeringen en de verwerving van eigendommen in 16 landen in Noord-Amerika en Europa. Het beleggingsteam van LCN heeft uitgebreide ervaring met sale-leasebacks in alle sectoren, kredietratings, soorten vastgoed en locaties. De onderneming streeft naar consistente uitkeringen aan investerende partners en biedt tegelijkertijd een alternatieve kapitaalbron aan bedrijfseigenaren van onroerend goed.

