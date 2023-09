Le « fossé » de la sécurité des données menace la collaboration au sein des entreprises européennes

Une étude d'IDC a révélé qu'une entreprise européenne sur quatre considère la sécurité des données comme le principal obstacle au partage des données et à la collaboration au sein de l'entreprise

45 % des PDG en Europe donneront la priorité aux dépenses liées à la sécurité des données, aux risques et à la conformité en 2023

LONDRES, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Plus d'un quart (29 %) des entreprises européennes ne sont pas en mesure d'utiliser pleinement les données au sein de leur structure en raison de problèmes liés à la sécurité des données, selon un InfoBrief d'IDC sponsorisé par Immuta.

IDC InfoBrief Reveals Data Security Gaps

Ce « fossé » en matière de sécurité des données résulte du fait que les entreprises sont aux prises avec des infrastructures informatiques et de données de plus en plus complexes en interne, ce qui conduit à d'énormes cloisonnements de données sensibles. Les entreprises doivent gérer cette situation en même temps que le risque externe lié à l'augmentation des cyberattaques en Europe : 58 % des entreprises britanniques ont connu une augmentation des cyberattaques au cours des 12 derniers mois, suivies par 49 % des entreprises de la région DACH et 47 % des entreprises des pays nordiques.

D'après les données recueillies auprès de 108 sociétés européennes, la sécurité des données se hisse rapidement au premier rang des priorités des chefs d'entreprise : 45 % d'entre eux donneront la priorité aux dépenses liées à la sécurité des données, au risque et à la conformité cette année afin de permettre une collaboration et un partage fiables des données, suivis par les solutions pour le lieu de travail (36 %), les plateformes de développement et de déploiement d'applications (35 %), l'infrastructure et les opérations (33 %) et les technologies d'automatisation (31 %).

Les entreprises doivent également s'attaquer à un nouvel angle mort causé par les données fantômes, un effet secondaire de la prolifération des données dans le cloud ; seules 42 % des entreprises européennes se disent « confiantes » ou « très confiantes » dans leur capacité à détecter et à classer les données sensibles, qu'elles soient connues ou non, dans le cloud public.

Parallèlement, l'évolution des réglementations en matière de protection de la vie privée crée des tensions entre l'innovation numérique et la souveraineté des données : seules 15 % des entreprises européennes sont très confiantes dans leur capacité à détecter et à classer les données sensibles afin de les protéger. En outre, lors de la mise en conformité avec le GDPR, les plus grands défis auxquels les entreprises sont confrontées concernent l'identification et le mappage des données personnelles (41 %), la protection des données dès la conception (40 %), la conservation et la suppression des données (38 %) et la sécurité des données (35 %).

Au Royaume-Uni, les entreprises ont cité le travail à domicile et le travail hybride comme la principale priorité en matière de sécurité opérationnelle pour 2023, suivie par la cyber-résilience des systèmes et la confidentialité des données et la conformité réglementaire. Parmi ces entreprises, 58 % se disent « confiantes » ou « très confiantes » dans leur capacité à détecter et à classer les données sensibles, connues et inconnues, dans le cloud public, ce qui représente une hausse notable par rapport à la moyenne européenne (42 %). 56 % des entreprises britanniques développeront ou mettront à niveau leur technologie liée à l'accès aux données et à la gouvernance au cours des 12 prochains mois.

« La réalité est que les entreprises opèrent généralement avec des données réparties sur de multiples plateformes et sites, tout en se confrontant à un paysage réglementaire et de protection de la vie privée qui évolue rapidement, a déclaré Colin Mitchell, directeur général d'Immuta. Les données sont un atout essentiel pour les entreprises, car elles permettent la collaboration, l'innovation et la prise de décisions éclairées. Cependant, à mesure que l'utilisation des données augmente, les entreprises doivent gérer les accès non autorisés, les violations et les utilisations abusives. Cela crée une dynamique complexe entre l'utilité et l'accessibilité des données et les mesures de sécurité et de conformité mises en place pour protéger les données contre les risques. »

Pour l'avenir, les entreprises recherchent des moyens de renforcer la confiance dans les données en rationalisant leurs opérations de sécurité et leur environnement d'outils de sécurité : 49 % des personnes interrogées travaillant dans le domaine de la sécurité prévoient d'étendre ou d'améliorer la mise en œuvre des contrôles d'accès aux données au cours des 12 prochains mois. Près d'un tiers des sociétés européennes (32 %) ont également l'intention d'augmenter les dépenses consacrées à la détection et à la classification des données afin de relever les défis posés par la complexité.

L'InfoBrief d'IDC explique comment la convergence vers une plateforme de sécurité des données améliore la protection des données sensibles dans les environnements hybrides multicloud tout en permettant aux utilisateurs autorisés d'utiliser efficacement les données à des fins professionnelles. Les conclusions complètes de l'InfoBrief d'IDC sur la sécurité des données peuvent être consultées ici.

À propos d'Immuta

Immuta permet aux entreprises de tirer profit de leurs données cloud en les protégeant et en leur fournissant un accès sécurisé. La plateforme de sécurité des données d'Immuta permet la découverte des données sensibles, la sécurité et le contrôle d'accès, la surveillance de l'activité des données, et dispose d'intégrations poussées avec les principales plateformes de données en nuage. Immuta bénéficie désormais de la confiance des entreprises du Fortune 500 et des agences gouvernementales du monde entier pour sécuriser leurs données. Fondée en 2015, Immuta a son siège à Boston, dans le Massachusetts. Pour en savoir plus sur Immuta, cliquez ici.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2208297/Immuta_IDC_InfoBrief.jpg

SOURCE Immuta