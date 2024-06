Le 1000 Miglia 2024 a commencé

BRESCIA, Italie, 11 juin 2024 /PRNewswire/ -- L'édition 2024 de la Flèche rouge a débuté à 12h30 depuis la plateforme Viale Venezia. Peu avant le début de la course, un orage avait menacé de compliquer le début de la course, mais quelques instants avant le contrôle du temps desO.M., comme toujours les premières voitures à démarrer, la pluie est devenue légère et l'odeur indubitable des moteurs dans l'air a donné à ceux qui étaient présents une atmosphère quintessence de la plus belle course au monde.

En attendant le passage des plus de 400 voitures construites entre 1927 et 1957, une foule festive a commencé à remplir le centre de Brescia dès tard dans la matinée d'aujourd'hui. Il n'y a pas eu de meilleur départ pour les conducteurs et leurs navigateurs, qui au cours des 5 prochains jours conduiront les bijoux millésimés sur plus de 2 200 kilomètres, en se testant dans 144 contre-la-montre, 8 contre-la-montre moyenne, 30 contre-la-montre et 21 contre-la-montre.

« L'attente avant la course est toujours nerveuse, a déclaré Andrea Vesco, lors de sa quatrième victoire consécutive au 1000 Miglia, depuis le cockpit de l'Alfa Romeo 6C SS Spider Zagato de 1929. « Espérons qu'il ne pleuvra plus pour que nous puissions descendre le sommet, mais de toute façon, une fois que nous aurons commencé, j'espère que nous nous installerons bien dans la course, comme toujours. »

Gianmario Fontanella et Anna Maria Covelli ont été très enthousiastes : « Nous sommes enthousiastes et concentrés, malgré la pluie, l'atmosphère est belle. Nous attendons un excellent résultat".

Après le démarrage, les voitures se sont immédiatement rendues au château de Brescia pour les premiers essais, avant de dire adieu à la ville avec le contrôle du passage et le défilé du village sur la Piazza Vittoria. Par la suite, le convoi a traversé les vignobles et les collines de Franciacorta, où il a rejoint les voitures Ferrari Tribute qui s'étaient envolées d'Iseo. En territoire franciacorta, il y a eu six autres contre-la-montre d'affilée, dont Palazzolo sull'Oglio a organisé un contrôle de passage au pied de la plus haute tour de cloche ronde d'Europe, un prélude à l'entrée du territoire bergame.

