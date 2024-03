Le 89e CMEF qui aura lieu à Shanghai présentera des avancées technologiques novatrices couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie de l'équipement médical

SHANGHAI, 12 mars 2024 /PRNewswire/ -- La 89e édition du salon China International Medical Equipment Fair (CMEF) se tiendra du 11 au 14 avril à Shanghai. Ce salon professionnel de premier plan attirera près de 5 000 exposants de plus de 20 pays, avec une audience attendue de plus de 200 000 visiteurs. Les participants pourront découvrir plus de 10 000 produits innovants, mettant en évidence les dernières avancées technologiques dans le secteur des équipements médicaux.

Le salon, qui s'étend sur plus de 320 000 mètres carrés, présentera des innovations technologiques de pointe dans l'ensemble de la chaîne de l'industrie des soins de santé. Ces produits couvriront un large éventail de catégories, notamment l'imagerie médicale, les diagnostics in vitro (DIV), les instruments d'optique médicale, les consommables médicaux, l'orthopédie, la gestion de la santé à domicile, les secours d'urgence, les services médicaux et les soins aux animaux. En outre, le CMEF sert de plateforme interactive pour la collaboration scientifique, les forums académiques, la promotion des marques, ainsi que l'éducation et la formation.

Une multitude d'entreprises médicales du monde entier se réuniront pour présenter les applications innovantes de la technologie de l'IA dans le domaine des soins de santé. Un projecteur sera braqué sur les progrès réalisés dans l'équipement des salles d'opération des hôpitaux, y compris toute une série de mises à niveau et d'innovations. Notamment, les robots chirurgicaux intelligents ont également fait des progrès significatifs en utilisant des algorithmes d'IA, permettant d'accroître la précision et de parfaire les procédures chirurgicales, ce qui aide les médecins à réaliser des opérations chirurgicales minimalement invasives difficiles. En outre, des solutions intégrées sont désormais disponibles pour différents types de chirurgie, y compris celles impliquant des soins d'urgence en unité de soins intensifs. Ces améliorations et changements révolutionnaires transforment tous les aspects des salles d'opération des hôpitaux. En ce qui concerne les avancées récentes en matière d'imagerie médicale, les systèmes de diagnostic assistés par l'IA peuvent désormais utiliser des techniques d'apprentissage profond pour parvenir à une reconnaissance précise des lésions et à une analyse quantitative.

Afin d'aligner davantage les réglementations mondiales sur les dispositifs médicaux et de soutenir activement la croissance innovante du secteur des dispositifs médicaux, le Groupe de travail sur l'harmonisation mondiale (Global Harmonization Working Party, GHWP) et Reed Sinopharm Exhibitions (RSE) prévoient d'organiser conjointement un colloque sur les dispositifs médicaux innovants aux côtés d'une zone d'exposition thématique lors du 89e CMEF. Cette collaboration réglementaire vise à mieux faciliter l'expansion future des entreprises sur la scène mondiale et à renforcer les échanges commerciaux internationaux.

Le marché devrait monter en flèche grâce à un soutien local plus important de la part des pouvoirs publics

Selon les données publiées par la Medical Device Supply Chain Association de la China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP), le marché chinois des équipements médicaux est passé de 623,5 milliards de yuans en 2019 à 1 250 milliards de yuans en 2023. En outre, la Commission nationale de la santé (CNS) a récemment publié des lignes directrices complètes dans le but de parvenir à une « couverture complète » des consortiums médicaux dans toutes les régions au niveau des comtés d'ici fin 2027. Ces lignes directrices visent à renforcer les capacités des établissements de soins de santé primaires. Dans le cadre de cette initiative, plus de 500 nouveaux hôpitaux communautaires seront créés chaque année dans tout le pays, ce qui accroîtra encore la nécessité d'acheter des équipements médicaux.

Ne manquez pas l'occasion d'entrer en contact avec les leaders du secteur, d'explorer les dernières avancées médicales et d'élargir votre réseau. Cliquez sur le lien suivant pour vous préinscrire : https://reg.reed-sinopharm.com/pc/#/login?id=97a84e213c29404e8acba33c8ed9e57a&channelUuid=dafb12ba95474e709fca5a8614d206a6