L'e-ATAK autonome de Karsan testé et approuvé sur des axes à grande circulation à Paris

ISTANBUL, 9 avril 2026 /PRNewswire/ -- Karsan, la marque mondiale de mobilité axée sur la technologie dans les transports publics de nouvelle génération, a achevé avec succès un projet complet de six mois avec le groupe RATP, l'un des principaux opérateurs de transport public à Paris, en France. Dans le cadre de ce projet, le véhicule a parcouru environ 3 000 kilomètres en conduite autonome dans des conditions urbaines réelles, y compris en circulation ouverte et en présence de piétons, avec une moyenne de cinq heures de fonctionnement quotidien. Au titre du projet, l'e-ATAK autonome a également satisfait à l'ensemble des procédures de validation technique menées sur la piste d'essai de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), l'un des plus grands organismes français d'essai et de certification automobiles. Sur la base des résultats obtenus, le véhicule a reçu l'approbation de la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), l'organisme responsable des procédures d'essai et d'approbation de la mobilité autonome sous l'égide du ministère français des transports, ce qui autorise son fonctionnement autonome en circulation ouverte dans toute la France. Notant que le projet a été réalisé sur l'un des axes les plus fréquentés et les plus critiques de Paris, le directeur général de Karsan, Okan Baş, a déclaré : « Notre véhicule a démontré ses capacités opérationnelles en réussissant les essais fondés sur des scénarios de conduite avancés tels que la navigation dans des conditions de trafic mixte, le stationnement précis aux arrêts et l'interaction en temps réel avec les feux de circulation et les intersections. « Au cours des six mois d'essai, le véhicule a atteint un taux de réussite de 98 % en matière de conduite autonome, sans intervention du conducteur. Ce taux prouve concrètement la grande fiabilité et la maturité opérationnelle de notre solution autonome. »

RATP Paris

Karsan, pionnier de la transformation mondiale des transports publics, continue de remodeler la dynamique du secteur grâce à ses initiatives en matière d'autonomie, sur la base d'un seul et même principe : garder une longueur d'avance sur l'avenir de la mobilité. Dans ce contexte, Karsan, qui a passé avec succès les essais menés par les principales autorités mondiales, a été activement testé en mode de conduite autonome sur la ligne 393, particulièrement fréquentée et critique, à Paris.

L'e-ATAK autonome de Karsan, testé et approuvé sous l'autorité du ministère français des transports, obtient une reconnaissance mondiale

L'e-ATAK autonome, mis au point par Karsan en collaboration avec son partenaire technologique ADASTEC, a terminé avec succès un projet à long terme de six mois avec le groupe RATP (Régie autonome des transports parisiens), l'un des principaux opérateurs de transport public basé à Paris, en France. Dans le cadre de ce projet, le véhicule a parcouru environ 3 000 kilomètres en conduite autonome dans des conditions urbaines réelles, y compris en circulation ouverte et en présence à la fois de véhicules et de piétons, avec une moyenne de 5 heures de fonctionnement actif par jour. Un taux de conduite autonome de 98 % a démontré la grande fiabilité et la maturité opérationnelle de cette solution sur le terrain. Les activités d'essai relatives à ce projet ont été dirigées par la RATP sur la piste d'essai de l'UTAC. À la suite d'évaluations complètes réalisées sous la supervision des autorités réglementaires françaises, le projet a reçu l'approbation nationale de la DGEC, l'agence du ministère français des transports chargée des procédures d'approbation de la mobilité autonome. L'e-ATAK autonome a ainsi obtenu une approbation opérationnelle pour fonctionner en autonomie dans la circulation ouverte. À cet égard, le projet se positionne comme l'une des premières applications de transport public autonome de référence en Europe à avoir reçu une approbation réglementaire dans des conditions de circulation réelles.

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