El sistema autónomo e-ATAK de Karsan ha sido probado y homologado en rutas de alto tráfico en París

ESTAMBUL, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Karsan, la marca líder mundial en movilidad tecnológica para el transporte público de última generación, ha completado con éxito un proyecto integral de seis meses con RATP Group, uno de los principales operadores de transporte público de París, Francia. Como parte del proyecto, el vehículo recorrió aproximadamente 3.000 kilómetros de conducción autónoma en condiciones urbanas reales, incluyendo tráfico abierto y presencia de peatones, con un promedio de cinco horas de operación diarias. Como parte del proyecto, el e-ATAK autónomo superó con éxito los exhaustivos procesos de validación técnica realizados en la pista de pruebas de UTAC, una de las organizaciones líderes en Francia en pruebas y certificación de vehículos. Gracias a los resultados obtenidos, el vehículo recibió la aprobación nacional de la DGEC, organismo responsable de las pruebas y la aprobación de la movilidad autónoma dependiente del Ministerio de Transportes de Francia, obteniendo así la autorización para operar de forma autónoma en tráfico abierto en Francia. Tras señalar que el proyecto se llevó a cabo en una de las rutas más transitadas y críticas de París, el consejero delegado de Karsan, Okan Baş, declaró: "Nuestro vehículo demostró sus capacidades operativas al probar con éxito escenarios de conducción avanzados, como la navegación en condiciones de tráfico mixto, el estacionamiento preciso en paradas y la interacción en tiempo real con semáforos e intersecciones. Durante el período de pruebas de seis meses, el vehículo alcanzó una tasa de éxito del 98 % en la conducción autónoma sin intervención del conductor. Esta tasa constituye una prueba fehaciente de la alta fiabilidad y madurez operativa de nuestra solución autónoma".

RATP Paris

Con su visión de "estar siempre un paso por delante en el futuro de la movilidad", Karsan, pionera en la transformación global del transporte público, continúa redefiniendo la dinámica del sector mediante sus iniciativas autónomas. En este contexto, Karsan, que ha superado con éxito las pruebas realizadas por las principales autoridades internacionales, fue sometida a pruebas en modo de conducción autónoma en la concurrida y crucial Ruta 393 de París.

El sistema autónomo e-ATAK de Karsan obtiene reconocimiento mundial tras la aprobación de las pruebas por parte del Ministerio de Transportes de Francia

El e-ATAK autónomo, desarrollado por Karsan en colaboración con su socio tecnológico ADASTEC, ha completado con éxito un proyecto a largo plazo de seis meses con RATP Group (Régie Autonome des Transports Parisiens), uno de los principales operadores de transporte público con sede en París, Francia. Como parte del proyecto, el vehículo completó aproximadamente 3.000 kilómetros de conducción autónoma en condiciones urbanas reales, incluyendo tráfico abierto y entornos con vehículos y peatones, con un promedio de 5 horas de operación activa por día. La tasa de conducción autónoma alcanzada del 98 % demostró la alta fiabilidad y madurez operativa de la solución en el terreno. Las actividades de prueba del proyecto fueron realizadas por RATP en la pista de pruebas de UTAC. Tras evaluaciones exhaustivas realizadas bajo la supervisión de las autoridades reguladoras francesas, el proyecto recibió la aprobación de pruebas a nivel nacional de la DGEC, la agencia del Ministerio de Transportes de Francia responsable de los procesos de aprobación de la movilidad autónoma. Con esta aprobación, el e-ATAK autónomo obtuvo la "Aprobación Operativa" para realizar operaciones autónomas en tráfico abierto. En este sentido, el proyecto se ha posicionado como una de las aplicaciones pioneras y de referencia en el transporte público autónomo en Europa que ha recibido la aprobación regulatoria en condiciones de tráfico reales.

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